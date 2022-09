Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dødstallet på de katastrofale oversvømmelser i Pakistan fortsætter med at stige.

Alene det sidste døgn er antallet af døde steget med 57, hvoraf 25 af dem var børn.

Det oplyser de lokale beredskabsmyndigheder ifølge CNN.

Det bringer det samlede antal af ofre op på 1.282, hvor en tredjedel af dem har været børn.

Foto: BANARAS KHAN Vis mere Foto: BANARAS KHAN

Hjælpeorganisationer advarer om, at landets lidelser langt fra er forbi – og at børn, efterhånden som katastrofen fortsætter med at udfolde sig, vil være blandt de mest sårbare.

De voldsomme oversvømmelser er et resultatet af en kombination af rekordstor monsunregn og smeltende gletsjere i Pakistans nordlige bjerge.

De enorme vandmasser, som har drevet millioner på flugt, har også skabt de optimale betingelser for en sundhedsmæssig katastrofe.

Drikkevandet er forurenet, toiletterne er skyllet væk, og mange sundhedsklinikker er ødelagte af oversvømmelserne

Det er blevet beskrevet som det værste, landet nogensinde har set.

»Det her vil ikke være overstået om to måneder, de har brug for langsigtet hjælp.«