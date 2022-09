Lyt til artiklen

Ægteparret kunne ikke tro deres egne øjne, da de kom tæt på den store Mercedes Coupé.

Gennem ruden på den parkerede bil kunne de se det, der lignede deres 23-årige datter:

Livløs, smurt ind i blod og med et hav af stiksår på kroppen.

Faderen gik i panik og forsøgte at smadre ruden, men det stærke glas gav sig ikke.

I stedet kontaktede de chokeret politiet, så de kunne komme ind til deres datter.

De havde i dagene op til haft svært ved at komme i kontakt med hende, så den pågældende tirsdag – 16. august 2022 – tog ægteparret fra deres hjem i tyske München til hendes bopæl i byen Ingolstadt.

Her var hun ikke at finde, men kort efter stod de altså foran hendes Mercedes, hvor de kunne konstatere, at datteren var død.

Troede de.

Det skulle nemlig vise sig, at sagen om den dræbte datter tog en bizar drejning og hurtigt endte med at være en af de mest spektakulære tyske krimisager i nyere tid.

Politiet fik nemlig brudt bilen op, og her opstod der tvivl hos de to forældre med tysk-irakisk afstamning:

Var det nu virkelig deres datter, der lå i den bil?

Og da politiet havde efterforsket sagen, mens liget i mellemtiden var blevet obduceret, fik de svar på deres spørgsmål:

Nej, det var ikke deres 23-årige datter, der var blevet dræbt af 55 knivstik. Det var en anden 23-årig kvinde.

En tysk-algerisk skønhedsblogger med bopæl 200 kilometer fra Ingolstadt i byen Eppingen.

Men endnu mere mærkværdigt: Skønhedsbloggeren lignede forældrenes datter så meget, at sagen nu hos vores tyske naboer betegnes som 'dobbeltgængermordet'.

Til venstre offeret i mordsagen, Khadidja, og til højre den kvinde, der er sigtet for at have dræbt hende. Vis mere Til venstre offeret i mordsagen, Khadidja, og til højre den kvinde, der er sigtet for at have dræbt hende.

Det tyske ægtepar kunne ånde lettet op, da det gik op for dem, at deres datter ikke var dræbt, men de må alligevel undvære kontakt med hende gennem en længere periode.

Den 23-årige datter blev nemlig kort efter fundet i live og anholdt for drabet på skønhedsbloggeren.

Siden er der gået mere end 14 dage, og det tyske politi har endnu ikke fundet ud af, hvad der er op og ned i den mystiske drabssag.

Man arbejder dog – skriver flere tyske medier – med to hovedspor i forhold til motivet.

Den ene knytter sig stærkt til det faktum, at de to 23-årige kvinder i høj grad ligner hinanden.

Politiet arbejder nemlig ud fra den teori, at et motiv til drabet kan være, at den tysk-irakiske kvinde ville have omverdenen til at tro, at hun var død.

En mordsag i Tyskland har taget en voldsom drejning, efter en 23-årig kvinde er anholdt for at have myrdet en anden kvinde på samme alder, der ligner hende på en prik. Foto: Peter Kneffel Vis mere En mordsag i Tyskland har taget en voldsom drejning, efter en 23-årig kvinde er anholdt for at have myrdet en anden kvinde på samme alder, der ligner hende på en prik. Foto: Peter Kneffel

Ved at finde og dræbe en kvinde, der udseendemæssig matchede hende, kunne hun selv flygte fra den familie, der angivelig ikke var tilfredse med, at hun fandt en ny mand efter en skilsmisse.

En anden – og nok mere realistisk – tese er også begyndt at brede sig i de tyske medier.

Den handler nemlig om noget så enkelt som jalousi.

Her lyder forklaringen, at de to 23-årige kvinder åbenbart skulle have haft interesse i den samme mand, og at den sigtede så besluttede sig for at få sin rival af banen.

Ifølge flere kilder, som tyske medier har talt med, delte de to kvinder nemlig samme omgangskreds.

Politiet har dog ikke officielt styret sig ind på ét af de to motiver, og generelt har de været meget tilbageholdende i forhold til information, mens de fortsat efterforsker sagen.

En 23-årig mand fra Kosovo er også anholdt og sigtet for drabet, men det tyske politi har heller ikke her specificeret, hvilken rolle han angivelig har haft.

De to er begge fængslede på nuværende tidspunkt.

Denne artikel er skrevet på baggrund af artikler fra Echo24, Bild, Knews.Media og Berlingske.