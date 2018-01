Boko Haram formodes at stå bag endnu et bombeangreb. Kamp for et kalifat har kostet over 20.000 menneskeliv.

Kano. Et selvmordsangreb, som menes at være planlagt af islamister i gruppen Boko Haram, dræbte onsdag mindst 12 mennesker og sårede 48 andre i byen Maiduguri i det nordøstlige Nigeria.

Det oplyser embedsmænd fra områdets kriseberedskab, Sema.

Angrebet kommer på et tidspunkt, hvor Nigerias militær har iværksat en offensiv mod islamisterne i den østlige delstat Borno. Her har gruppen sit hovedkvarter og sine vigtigste bastioner.

Boko Harams angreb er både rettet mod civile og mod militæret.

Ved onsdagens angreb eksploderede to bomber på en markedsplads i området Muna Garage i udkanten af Maiduguri sent onsdag eftermiddag.

Muna Garage er hjemsted for en lejr for internt fordrevne.

Nigerias militær befriede tidligere på måneden endnu en af de godt 270 skolepiger, som blev bortført af Boko Haram i 2014 fra byen Chibok.

Bortførelserne vakte international harme. Den førte til voldsom kritik af de nigerianske myndigheder, og kampagnen "Giv Os Vores Piger Tilbage" blev støttet af blandt andre den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama.

Nigerianske soldater fandt skolepigen Salomi Pogu i byen Pulka sammen med en anden pige og et lille barn.

Ud af de 276 piger, som oprindeligt blev bortført, flygtede 60 kort efter de var blevet kidnappet. Omkring 100 menes stadig at være fanger hos den islamistiske gruppe.

Boko Harams voldelige kamp for et kalifat har siden 2009 kostet over 20.000 menneskeliv og tvunget over 2,6 millioner til at forlade deres hjem.

/ritzau/Reuters