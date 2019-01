En langvarig konspirationsteori om, at Hitlers stedfortræder, Rudolf Hess, ikke tog sit eget liv i fængslet, men at det i stedet var hans dobbeltgænger, der begik selvmord, er nu blevet modbevist.

En DNA-test udført af østrigske forskere har vist, at det var Rudolf Hess selv, der hængte sig i 1987 i Berlins Spandau-fængsel.

Rudolf Hess blev idømt livsvarigt fængsel i Skotland i 1947, og efter 40 år i fængslet tog nazisten sit eget liv i en alder af 93 år.

Forskerne fra University of Salzburg tog DNA-testen ved hjælp af en fjern slægtning til Rudolf Hess. Det skriver BBC.

Testen blev sammenlignet med en blodprøve taget fra den mand, der blev kendt som Spandau-fange nr. 7, fængslets sidste indsatte, i 1982.

Resultaterne viste et match på næsten 100 procent, skriver BBC. Dermed var fange nr. 7 altså Rudolf Hess.

En af fortalerne for, at DNA-testen overhovedet skulle foretages, var Hess' fængselslæge, W. Hugh Thomas.

Hans teori var blandt andet baseret på, at manden i Spandau var fysisk anderledes end Hess, og at han havde nægtet at se sin familie i mange år. Men teorien slog altså fejl.

Arkivfoto fra 2017. Nynazister og moddemonstranter er på gaden i Berlin-forstaden Spandau i anledning af 30-års-dagen for nazisten Rudolf Hess' død. Med sig havde de medbragt bannere, hvor der stod: 'Jeg fortryder intet'. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Rudolf Hess, der var en af Adolf Hitlers nærmeste, blev dømt i forbindelse med Nürnbergprocessen, som blev ført mod nazisterne efter Anden Verdenskrig.

Fra 1933 til 1941 var Rudolf Hess Hitlers stedfortræder. I 1941 fløj han til Storbritannien, fordi han troede, at lederen ville have ham til at forhandle en fredsaftale på plads.

I stedet blev han fængslet af briterne og siden dømt.

Nynazister samles ifølge BBC årligt for at markere Hess' selvmord i 1987.