Den tidligere kong Albert II har i årevis afvist at have en datter med en ekselskerinde. Nu indrømmer han.

Belgiens tidligere kong Albert II har mandag indrømmet, at han er far til en datter, der er et resultat af en affære, som han havde for et halvt århundrede siden.

Indrømmelsen kommer, efter at en dna-prøve, som den tidligere konge blev tvunget til at tage for knap et år siden, har vist sig at være positiv.

Den tidligere konge har indtil nu konsekvent nægtet at være far til kvinden, den belgiske kunstner Delphine Boel.

Men i en udtalelse erkender den 85-årige Albert, at han er hendes "biologiske far", samt at han har besluttet at stoppe en "pinefuld" faderskabssag, som har stået på siden 2013.

Delphine Boel har de seneste to årtier hævdet, at Albert er hendes far. Hans afvisninger fik hende til sidst til at bringe sagen for en domstol.

I maj 2019 indvilgede den forhenværende konge i at tage en dna-test for at få striden afgjort en gang for alle. En domstol i Bruxelles havde pålagt ham en bøde på 5000 euro for hver dag, han undslog sig.

/ritzau/AFP