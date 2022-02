Mens spændingerne stiger i konflikten mellem Rusland og Ukraine, forbereder 30-årige Dmytro Skihin sig på det værste.

Han bor i Ukraines hovedstad, Kiev, med sin kone, Oksana, hvor han arbejder med it. Det har givet ham og Oksana en privilegeret mulighed, som de har det ambivalent med.

»Min arbejdsgiver vil have, at jeg skal flytte til udlandet. Men selvom jeg har den mulighed, så vil det være svært at gøre det. Jeg vil hellere forsvare mit land end forlade det,« fortæller Dmytro Skihin til B.T.

Dmytro er politisk aktiv og går til demonstrationer, så allerede nu bruger han tid og kræfter på sagen.

Eksperter: Tre muligheder B.T. har talt med lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen, som ser tre forskellige scenarier, hvis det kommer til en russisk invasion af Ukraine. Lille invasion Siden 2014 har der været kampe i det østlige Ukraine, hvor prorussiske separatister med hjælp fra Rusland har kæmpet for løsrivelse. Her kunne Ruslands præsident Putin sætte ind. Selvom det er den 'lille invasion', vil der formentlig være store tab på begge sider. Mellemstor invasion Ud over de østlige områder kunne Rusland vælge at tage kysten langs Sortehavet og ved Krim-halvøen. Det ville skabe en landadgang til området, som russerne ulovligt tog i 2014. Samtidig kunne man med en knibtangsmanøvre nordfra tage Kiev og indsætte en russisksindet regering. Fuld invasion Det værste scenarie for Ukraine er en fuld invasion. Her vil man formentlig forsøge at tage territorie helt til Dnepr-floden, der løber gennem Ukraines hovedstad, Kiev. Det bliver dog set som usandsynligt, da det vil være en ekstremt dyr aktion, og Ruslands økonomi i forvejen er presset.

Han og Oksana har dog bestemt sig for, at de forlader landet, hvis der udbryder krig. Det bliver desværre samtidig et farvel til Dmytros forældre.

»De er begge tidligere militærfolk, og de er helt klar og forberedte på at forsvare Ukraine med våben i deres hænder.«

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tidligere meldt ud, at han ser ukrainere og russere som et folk. Det er i den grad ikke en holdning, som Dmytro deler. Han mener, det er en måde at legitimere et angreb.

Det samme gælder Ruslands bekymringer omkring NATO.

»Han forfører befolkningen i sit eget land – han skaber en opdigtet fjende, så han kan holde magten. Det er typisk for en autoritær stat at opretholde et konstant niveau af frygt.«

»Han betragter sig selv som en tsar,« slår Dmytrov Skihin fast.

Der har igennem flere uger været spændinger på grænsen mellem Rusland og Ukraine. Der har været konflikt siden 2014, men særligt på det seneste har der været megen aktivitet fra de russiske tropper.

Rusland holder dog fast i, at det blot er en øvelse. De slår samtidig fast, at der ingen planer er om en nært forestående invasion.

Dmytro er ikke i tvivl om, at der er seriøs fare på færde. Alligevel er han usikker på, hvad udfaldet bliver.

»Diktaturstatsledere er uforudsigelige. Og det tror jeg også gerne, at Putin ønsker at blive set som: farlig og uforudsigelig. Vi skal forberede os på det værste,« siger Dmytro Skihin.