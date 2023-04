Lyt til artiklen

Ukraine oplever stor mangel på personale og ressourcer inden for proteser. Det rapporterer Associated Press.

Det skyldes strømmen af nye patienter, som er et direkte resultat af måneders kampe, hvor ukrainske tropper er blevet beskudt med morterer, artilleri og missiler fra russiske modstandere langs en frontlinje, der strækker sig 1.000 kilometer.

På proteseklinkken 'Uden Grænser' i Kyiv, hvor man hjælper sårede soldater med at producere og tilpasse proteser samt at øve sig i at bruge dem, oplever man en voldsom stigning i antallet af patienter.

Hvor der før kom mellem 20 og 30 patienter til klinikken om måneden, er det tal nu steget til det tredobbelte, siger indehaveren Nagendar Parasher, som har 25 ansatte på sine i alt ni proteseklinikker i Ukraine.

Ifølge Nagendar Parasher har han brug for op imod yderligere 75 specialister for at kunne håndtere den stigende strøm af patienter.

En af de mange nye patienter på klinikken er 22-årige Dmytro Zilko, som fik bortamputeret det meste af det højre ben, da en granat slog ned i nærheden under kamphandlinger i en landsby tæt på Bakhmut,

»Dette er min fjerde dag med øvelser. Lige så snart jeg stod på min protese, følte jeg mig i live,« siger Dmytro Zilko.

Han træner ved at gå frem og tilbage på klinikgulvet, ligesom han placerer en tennisbold på gulvet for at sparke til den med sin protese.

Ukraines socialministerium betalte i 2022 for 13.219 proteser, hvilket var en stigning på 15 procent i forhold til året forinden.

Der er imidlertid en forsinkelse indbygget, fordi det kan tage op til fire måneder for sår at hele efter amputation, hvorefter der går yderligere tid, inden det offentlige foretager betaling for protesen.

Associated Press beretter, at eksperter mener, at Ukraine kommer til at få brug for store investeringer i infrastruktur og personale til at håndtere amputerede personer i årene, der kommer.

En benprotese kan koste alt fra 500 dollar og op til 70.000 dollar stykket. Det svarer til mellem 3.400 kroner og 480.000 kroner.