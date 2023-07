»Hold øje med radaren, hvis du skal udenfor.«

Sådan lyder rådet fra Danmarks Meteorologiske Institut denne torsdag, og det skyldes – næppe overraskende – den måde, som vejret kommer til at udvikle sig på.

I en vejrkommentar på instituttets hjemmeside indleder meteorolog Marielle B. Fournier med at forklare, at dagens vejr kommer til at adskille sig en smule fra det, vi fik onsdag.

For det kommende døgn ser ud til at byde på mindre vind, lidt lunere temperaturer, og – for nogen – færre byger og mere sol.

»Et frontsystem med mere udbredt regn og byger har i løbet af natten nærmet sig Danmark fra sydvest. Men i stedet for at fortsætte sin færd mod nordøst og ind over landet, skifter systemet retning til en mere østlig bane og vil derved holde sig til 'kun at snitte' den sydlige del af Danmark,« forklarer Marielle B. Fournier.

Der kommer dog fortsat til at være nogle enkelte byger over landet – men der vil være større afstand mellem dem.

Det giver bedre chancer for at se solen.

I løbet af dagen kan højtliggende skyer på forsiden af det frontsystem, vi får besøg af, dog bevæge sig ind over den sydvestlige del af landet, hvilket kan skygge for solskinnet.

Når skyerne skygger for solen, mister bygerne deres primære drivkraft, forklarer Marielle B. Fournier: Nemlig opvarmningen af luften ved jordoverfladen.

»Men lad dig ikke snyde. Inden de højtliggende skyer gør deres entré, kan byger godt nå at blive dannet, især i eftermiddag, når solen har varmet i en længere periode, så hold øje med radaren, hvis du skal udenfor,« forklarer meteorologen.