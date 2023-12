Regn, blæst, slud, hagl og sne. Krydret med enkelte solglimt.

Det er opskriften på julevejret i bare den allernærmeste fremtid.

»Det er alt godt fra vejrguderne eller noget i den stil,« som Mette Zhang, vagthavende meteorolog hos DMI, udtrykker det.

Allerede denne tirsdag – 2. juledag – sker der lidt fra oven.

I første omgang fortsætter den blæst og regn, der også har sat sit præg på natten de fleste steder. Den karakteriseres som let til hård vind med stedvis kuling.

»Og især i den sydlige del af landet kan der først på dagen komme nogle kraftige vindstød,« siger Mette Zhang fra DMI:

»Ellers står vi op til en dag med mange skyer. Mod nord ligger der noget regn i dem, mens der lokalt kan være noget slud i det. Mod syd er der stadig mange skyer og byger.«

I løbet af dagen vil det regnvejr dog trække mod øst, mens det dog hurtigt vil blive afløst af nogle nye byger fra vest og siden nordvest.

Blæst og byger, der efterhånden kan være med hagl, har invaderet landet. Har man planer om en frisk travetur ved strand eller i skov ovenpå indtagelsen af en lækker julefrokost, anbefales derfor lunt samt vind- og vandtæt tøj!

Følg bygerne her: https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/c7MHazxfWt — DMI (@dmidk) December 26, 2023

»De byger kan sidst på eftermiddagen godt blive med hagl,« siger DMIs Mette Zhang:

»Men så skal det siges, at det ikke kun er skidt, at der kommer byger, for der en chance for, at solen efterhånden vil titte frem mange steder. I Nord- og Nordvestjylland kan det godt blive til lidt mere end bare enkelte solstrejf.«

Tirsdagens temperaturer vil ligge på 2-7 grader, men det vil føles koldere på grund af blæsten.

Der til gengæld ser ud til at aftage igen i løbet af natten og onsdag formiddag. For en kort stund.

»Allerede i morgen eftermiddag tiltager vinden igen fra sydøstlig retning, og der kommer en front ind over landet, og den kan både give regn, slud og sne,« siger meteorologen fra DMI:

»Det et godt nok en varmefront, der er på vej, men på forkant af den, kan der godt se ud som om, at der er noget hvidt i den. Om det er noget, der lægger sig, kan endnu være svært at sige med nogen sikkerhed.«