Efter nogle dage, hvor der er blevet skruet godt op for varmen, kommer der søndag et skifte.

Det betyder, at det ikke kun er sveden, der kan dryppe ned ad dig – der er nemlig risiko for kraftig regn og lokale skybrud i hele landet.

Det oplyser DMI i en såkaldt risikomelding, der er blevet sendt ud lørdag formiddag.

Skiftet begynder at ske fra sydvest søndag morgen, hvor skyer trækker ind og landet og senere breder sig østpå.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/waF7hgvJQh — DMI (@dmidk) June 19, 2021

De skyer ser ud til at kunne bringe en del regnvejr med sig – og derfor har DMI udsendt en risikomelding om kraftig regn og lokale skybrud gældende fra klokken 08 til klokken 18 søndag for det meste af landet, dog lidt senere for Bornholm.

»Der er risiko for kraftig regn, lokalt mellem 25 og 35 millimeter, på seks timer,« lyder det.

»Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 millimeter på 30 minutter.«

DMI råder derfor til, at man er opmærksom på for eksempel kældre og vejbaner, der kan oversvømmes.

»Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre,« lyder det.