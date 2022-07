Lyt til artiklen

Den ene snoer sig langsomt mod byttet – den anden er byttet.

Forskere undersøger den økonomiske skade, som invasive arter verden over forårsager – og her springer særligt to arter skalaen.

Det gælder den amerikanske oksefrø og den brune katteøjesnog, som siden 1986 har forårsaget skader til en værdi af mere end 116 milliarder kroner

Det viser en ny undersøgelse ifølge BBC.

Udover ødelæggelser i økosystemet har de to invasive arter også ødelagt afgrøder og udløst meget, meget bekostelige strømafbrydelser verden over.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge de økonomiske konsekvenser ved invasive arter – og forhåbentlig hjælpe til, at flere for øjnene op for at sætte en stopper for de invasive arter.

Den brune katteøjesnog har alene forårsaget skade for 75 milliarder danske kroner – blandt andet på stillehavsøen Guam, hvor amerikanske soldater ved et uheld førte arten til øen.

På øen har det ført til store skader, hvor de mere end to millioner slanger har ødelagt strømkabler, som forsyner øen med elektricitet.

Det er særligt i Europa, at den amerikanske oksefrø tilsyneladende har gjort stor skade.

Frøen, som spiser andre frøer og kan veje op til et halvt kilo, har været en bekostelig affære for blandt andre tyske myndigheder, fordi frøerne simpelthen eksploderer i antal.

I Tyskland har de blandt andet brugt to millioner kroner på at indhegne bare fem søer for at sikre, at frøerne ikke kunne sprede sig derfra.

Ifølge Miljøstyrelsen er netop denne frø at finde i Danmark, men den er yderst sjælden.

Man kan dog frygte, at arten kommer til Danmark nede fra Tyskland.