Vi er netop trådt ind i 2020, og for nogle betyder det et nyt år med nye rejseoplevelser. Men der er nogle steder, som man muligvis bør vælge fra.

Den amerikanske rejseguide Fodors årlige 'no go'-rejseliste består i år af 11 destinationer.

Fodor vurderer blandt andet ud fra etik, miljømæssige forhold og politiske tilstande. Det skriver flysmart24.

Her får du listen over, hvilke steder du muligvis skal holde dig fra i år:

Et af de skilte, der er lavet for at få turister ud af byen. Foto: JOSEP LAGO

Barcelona, Catalonien

I byen har indbyggerne længe udtrykt utilfredshed med det store antal turister, der hvert år besøger storbyen. De har blandt andet opstillet skilte, hvor de beder folk tage hjem, på særligt turistede områder.

De mange turister har også betydet, at det er svært for unge studerende at finde en bolig. Boligejerne vil hellere leje ud til turister, der er villige til at betale mere.

Angkor Wat, Cambodia

​Her har myndighederne allerede været nødt til at begrænse turismen ved de kendte tempelruiner i området. De mange besøgende har nemlig resulteret i, at ruinerne har taget skade.

Bali, Indonesien

​Som følge af en stor mængde turister er der opstået utilfredshed med turister i befolkningen. De besøgende i området har ikke udvist respekt for hverken beboere eller omgivelser, mener de.

Desuden kæmper øen med vandmangel.

Big Sur, Californien

Fordi der har været et stort antal turister de seneste år, er området blevet slidt. Det gør sig specielt gældende omkring Highway 1, der fører til Los Angeles.

Desuden har man i området længe haft problemer med ulovlig camping.

Hanoi Train Street, Hanoi i Vietnam

En gade, der for folk på det sociale medie Instagram formentlig ikke er helt ukendt. Den smalle gade, hvor tog passerer, er blevet et meget populært selfie-sted.

Hanoi Train Street Foto: MANAN VATSYAYANA

Flere besøgende har endda bragt sig i livsfare for at få et billede af sig selv med de forbipasserende tog i baggrunden.

Matterhorn, bjerg mellem Schweiz og Italien

En del personer er døde på bjerget. Derfor frarådes det at besøge det. Syv personer døde på bjerget i 2019, de fleste efter at være faldet, da de besteg det.

Florida Keys National Marine Sanctuary, Florida

Koralrevet i området er meget udsat, og flere organisationer gør deres bedste for at redde det. Der er opstået en sygdom, der lige nu ødelægger flere og flere plantearter.

Cozumel, Mexico

​Her oplever man også problemer med den sygdom, der raser i havet ud for Florida. En planteinfektion, man ikke ved, om vil påvirke dykkere på stedet.

Galapagos National Park, hvor der er store problemer med plastik nær og i havet. Foto: Rodrigo BUENDIA

Galapagos National Park, Ecuador

​Økosystemet i Stillehavsområdet er truet som følge af det øgede turistpres. Da det er vigtigt for de besøgende at opleve skildpadder og andre dyr i området, forsøger man nu at skåne dem bedst muligt – og fortsat give turister adgang til dem.

Cape Town, Sydafrika

Den stigende kriminalitet sætter Cape Town på listen. Og også her har naturen lidt skade på grund af de mange besøgende.

Komodo, ø i Indonesien

Øen er særligt kendt for komodovaranen, der er verdens største nulevende øgleart. Derfor har øen længe været et populært rejsemål.

Det har resulteret i, at prisen for at besøge den er blevet utrolig høj, da man forsøger at mindske antallet af besøgende.