Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ved demonstrationer ser oftest tydelige statements nedskrevet på bannere og skilte.

Men under protester i flere kinesiske byer, hvor demonstranterne er gået på gaden for at udtrykke deres vrede mod landets coronarestriktioner, fremgår budskaberne ikke lige så tydeligt.

Her bruger demonstranterne nemlig indforståede symboler til at udtrykke deres frustration.

Blanke papirer, regnestykker og alpakaer er nogle af symbolerne, man har set. Men hvad betyder de egentlig? Få svarene her.

Det blanke stykke papir handler om ytringsfrihed. Det forklarede Mette Thunø, der er ph.d. og lektor ved Kinastudier på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, til B.T.:

»De blanke A4-ark symboliserer, at de ikke tør ytre sig, altså, at de ikke har ytringsfrihed – 'vi kan ikke tale frit i det her land,' siger de.«

Men der dukker også sedler op til demonstrationerne, som ikke er blanke. På nogle af dem er der nedskrevet ligninger.

En specifik ligning faktisk. Nemlig Friedmann-ligningen.

Students from the elite school Tsinghua University protested with Friedmann equation. I have no idea what this equation means, but it does not matter.

It's the pronunciation: it's similar to "free的man" (free man)—a spectacular and creative way to express, with intelligence. pic.twitter.com/m5zomeTRPF — Nathan Law 羅冠聰 (@nathanlawkc) November 27, 2022

Det kan man blandt andet se på et foto, som politiker og Hong Kong-aktivist Nathan Law har postet til sine over 300.000 følgere på Twitter. Her forklarer han betydningen:

»Studerende fra eliteskolen Tsinghua University protesterede med Friedmann-ligningen. Jeg aner ikke noget om denne ligning, men det er ligegyldigt. Det er udtalen, det handler om. Dens navn lyder nemlig præcis som 'free man' (frit menneske, red.) – en spektakulær og kreativ måde at udtrykke sig på, med intelligens.«

The Guardian beskriver, hvordan papirer med udråbstegn på en rød baggrund er blevet brugt i protesterne. Det er det tegn, der bliver vist på WeChat, når en besked ikke kan leveres.

Ud over de papirsymboler, man ser i gaderne i disse dage, så florerer der også et foto af en dame med tre alpakaer i snor i et lyskryds på sociale medier.

The grass mud horse lives!



The origin story of the Chinese word for alpaca (or llama) that means "f*** your mother": https://t.co/lxIzWVtgX2 https://t.co/QfbUY6rF7a — Jeremy Goldkorn (@goldkorn) November 27, 2022

Det bliver fortolket som en reference til et af de tidligste protest-memes 'The Grass Mud Horse', der blev opfundet for at gå under radaren på den kinesiske censur og lave sjov med den.

Det USA-baserede medie China Digital Times, der dækker Kina og nyheder og er blevet censureret fra landets befolkning, kalder alpakaen 'de facto-maskotten af netbrugere i Kina, der kæmper for ytringsfrihed'.