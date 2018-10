Klokken 17:00 dansk tid fredag afgøres Brett Kavanaughs skæbne.

Her afslutter det amerikanske senat således en slags 'prøveafstemning' op til morgendagens endelige afgørelse om Donald Trumps kontroversielle kandidat til højesteret.

Til højre for den politiske skillelinje har 48 republikanske senatorer allerede besluttet sig for at stemme 'ja' til Brett Kavanaugh som USAs næste højessteretsdommer - en udnævnelse, der varer resten af livet. Til venstre for samme linje sidder 46 demokrater og to uafhængige klar til at trykke på 'nej'-knappen.

Og tilbage i midten sidder disse fire senatorer: Lisa Murkowski fra Alaska, Susan Collins fra Maine, Jeff Flake fra Arizona og gruppens eneste demokratiske medlem, Joe Manchin, der kommer fra den Donald Trump-venlige stat West Virginia.

Tusindvis af aktivister er i Washington D.C. og New York - her foran Trump Tower - for at demonstrere imod Brett Kavanaugh som højesteretsdommer. Foto: STEPHEN YANG Vis mere Tusindvis af aktivister er i Washington D.C. og New York - her foran Trump Tower - for at demonstrere imod Brett Kavanaugh som højesteretsdommer. Foto: STEPHEN YANG

Officielt har de tre republikanere og den ene demokrat endnu ikke besluttet sig.

Og i et nyt interview med CNN indrømmer den republikanske leder, Mitch McConnell, at afstemningen om Brett Kavanaughs fremtid er en af de få, der ikke vil blive afgjort et sekund før samtlige 100 senatorer har trykket på knappen.

Normalt løfter alle således sløret for, hvordan de vil stemme, på forhånd. Men denne gang holder de fire måske-/måske ikke-stemmer kortene helt tæt på kroppen.

Og fælles for alle fire er, at de er under voldsomt pres fra alle sider.

Således er kongresbygningen i Washington D.C. omgivet af vrede demonstranter både for og imod Kavanaugh, der af fire kvinder er anklaget for sex-overgreb.

Fra både Susan Collins og Lisa Murkowskis hjemstater er tusindvis af primært kvindelige vælgere og Kavanaugh-modstandere rejst til hovedstaden for at appellere til de to kvindelige senatorers søstersolidaritet.

I hjemstaten West Virginia, der i 2016 i overvældende grad stemte for Donald Trump som præsident, trues Joe Manchin med at blive stemt ud, hvis han ikke stemmer 'ja' til Kavanaugh.

Og som en lus imellem to negle er Arizonas senator Jeff Flake under pres fra både demokrater, republikanere og vrede vælgere.

Tidligere i år offentliggjorde Jeff Flake, at han ikke ville stille op til genvalg. Således er han ikke nervøs for sin jobfremtid.

Men solidariteten med partiet på den ene side og solidariteten med USAs millioner af vrede feminister på den anden vejer tydeligvis tungt på den 55-årige politikers samvittighed.

Hvis Brett Kavanaugh får tre af de fire 'ubesluttede' stemmer, bliver han USAs niende højesteretsdommer. Hvis to af de fire stemmer 'ja' og to stemmer 'nej', træder vicepræsident Mike Pence til og afgør kampen til Kavanaughs fordel. Og hvis tre af de endnu ikke afgjorte stemmer siger 'nej', så må Donald Trump rykke tilbage til start og finde en ny kandidat.