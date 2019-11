Står du og mangler rejseinspiration til 2020, kommer National Geographic dig til undsætning.

Traditionen tro udgiver National Geographic sin top 25 over de bedste rejsedestinationer for det kommende år.

På listen finder flere klassiske rejsedestinationer sig til rette. Heriblandt Maldiverne, De Kanariske Øer i Spanien og det storslåede Grand Canyon i Arizona i USA.

Men for de mere uindviede rejseentusiaster er der også helt nye bud på destinationer.

This photo taken on September 4, 2017 shows an aerial view of terraced rice fields in Jiache village in Congjiang county, China's southwestern Guizhou province.

Danmark er desværre ikke en del af National Geographics top 25, måske på grund af vores noget lunkne udbud af storslåede naturoplevelser. Danskere bliver derfor nødt til at pakke en større rejsekuffert for at kunne krydse listen af.

Der er dog stadig godt en måned tilbage af 2019, og er man opsat på at gøre et slags indhug på National Geographic-godkendte rejsesteder, kan man besøge Grønland, som er nummer otte på listen for i år.

På en førsteplads på 25-listen for 2020 finder man byen Mostar, der ligger i det sydlige Bosnien-Hercegovina. Mostar var byen, der blev hårdest ramt af krigen mellem Bosnien, Jugoslavien og Kroatien i midten af 1990-erne, men er i dag en vigtig turistdestination for landet.

Andenpladsen er Guizhou, der er en provins i det sydvestlige Kina, som er berømt for sin smukke natur, gamle broer og ikke mindst for at være arnestedet for Maotai - en hård spiritus, der er et af landets mest populære alkoholiske drikke. Resten af listen kan ses i faktaboksen nedenfor.