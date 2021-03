Det var engang en kongelig skov. Men i mandags begyndte de franske skovhuggere at fælde de århundreder gamle egetræer, der skal bruge til at genopbygge spiret på Notre Dame-katedralen i Paris, der blev ødelagt under en brand i 2019.

Det var beklædt med bly og var i mere end 150 år et vartegn for det centrale Paris. Det faldt brændende til jorden gennem loftet under branden 15. april 2019, og det fik de mange mennesker, der så branden hærge, til at forstumme i noget nær rædsel.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, annoncerede forrige sommer, at det 96 meter høje spir ville blive genopført nøjagtigt som designet af Eugene Viollet-le-Duc i de 19. århundrede. Det skriver France 24.

Dermed indledte Emmanuel Macron jagten på de mere end 1.000 egetræer, der er nødvendige for at genopbygge spiret og rammen om taget på katedralen.

En skovhugger gør klar til af fælde et egetræ i skoven Berce. Foto: STEPHANE MAHE

»Det er exceptionelt,« siger skovbrugets kommercielle direktør Aymeric Albert om den 200 år gamle kævle. »Den er perfekt lige og uden en eneste defekt.«

Kævlen er tang nok til at lave en 18 meter land stykke træ, der kan hjælpe med til at støtte vægten af spiret, sagde han.

Egetræerne bliver fældet i skoven Domaine de Berce i nærheden af Le Mans – kendt for 24-timers racerbilløbet af samme navn.

Stammerne er blevet udvalgt i begyndelsen af året, og de skal fældes inden udgangen af marts. Ellers stiger saften i træet, og kævlen bliver for våd.

Trees selected for Notre Dame cathedral spire and roof reconstruction.



Oaks from every region of France are being used to rebuild the cherished national monument -- around half from state land and the rest from private donations pic.twitter.com/pB1by8V27s — AFP News Agency (@AFP) March 9, 2021

A 230-year-old Sessile oak tree is selected to be used in the reconstruction of Notre Dame Cathedral in France's Foret de Berce.



1,000 oaks are due to be hacked down by the end of March to rebuild the spire and roof of the cathedral, which was ravaged by fire in 2019 pic.twitter.com/nYE4s3SchT — AFP News Agency (@AFP) March 9, 2021

Tidligere leverede skoven egetræ til den franske flåde.

Kævlen af egetræ er mere end 111.000 kroner værd, og sammen med de andre, der er fældet, bliver de lagt til tørre imellem 12 og 18 måneder, før de bliver skåret i den endelige form.

Notre Dame-katedralens loft indeholdt så meget egetræ, at det blev kaldt 'le forest' –skoven.

»Nu skaber vi plads til, at en ny generation af egetræer kan vokse op. Om 200 år man så se den samme skov, som vi ser i dag,« siger Aymeric Albert.