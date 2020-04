Flere end 100.000 ansatte hos Walt Disney får fra denne uge ikke længere løn.

For selvom koncernen er verdens største selskab inden for underholdningsbranchen, er den ikke immun over for den globale corona-epidemi.

Disney driver blandt andet forlystelsesparker og hoteller på tre kontinenter - Nordamerika, Europa og Asien - men pandemiens rasen har tvunget de hurtige rutsjebaner med betalende gæster til at holde stille.

Det betyder selvsagt en anseelig manglende indtægt. Eksempelvis var der i 2018 næsten 59 millioner besøgende i 'Walt Disney World' i Florida ifølge Themed Entertainment Association.

Men udgifterne til personalet er fortsat. Indtil nu.

Ved at stoppe for betaling af løn til halvdelen af Disneys ansatte sparer giganten hele 500 millioner dollar om måneden svarende til 3,4 milliarder kroner, skriver Financial Times.

Ifølge BBC vil Disney sørge for at opretholde den sundhedsforsikring, der følger med jobbet for den enkelte medarbejder.

Samtidig opfordres de amerikanske Disney-ansatte til at søge støtte fra den 2.200 milliarder dollar store hjælpepakke, regeringen har underskrevet for at hjælpe USA gennem corona-krisen.

Beløbet svarer til knap 15.000 milliarder danske kroner.

Mens forlystelsesparkerne ligger forladte hen, henter Disney dog penge ind fra andre dele af konglomeratet.

Man må som bekendt tjene på gyngerne, hvad man har mistet på karrusellen.

Streamingtjenesten Disney Plus har fået hele 50 millioner abonnenter på blot fem måneder.

Bestyrelsesformand Bob Iger har annonceret, at han fravælger hele sin eksorbitante løn, så længe pandemien fortsat hærger.

I 2019 tjente han 47,5 millioner dollar, så der er trods alt tale om en vis besparelse for Disney.

Når forlystelsesparkerne igen åbner for gæster, kan det blive en rutine, at alle får målt deres temperatur ved indgangen, så ingen kommer ind med feber.

Det skal ske, for at alle vil føle sig sikre inden for tema-parkernes mure, lød det tidligere i april fra Bob Iger.