Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Florida er blot en af de mange delstater i USA, der inden for de næste par dage, forventes at forbyde retten til abort.

En beslutning, der betyder, at kvinder kan blive nødt til at rejse væk for at få foretaget indgrebet.

Men hos den største arbejdsgiver i den sydøstlige delstat, står man klar til at hjælpe.

Walt Disney Company vil nemlig betale noget af regningen, hvis en ansat ønsker at få foretaget en abort. Det fremgår af et åbent brev til de ansatte, som mediet Sky News bringer.

Ifølge Sky News er brevet blevet sendt ud til alle ansatte i Disney-koncernen. Vis mere Ifølge Sky News er brevet blevet sendt ud til alle ansatte i Disney-koncernen.

»I skal vide, at vores virksomhed forbliver forpligtet til at fjerne barrierer og levere omfattende, kvalitets- og overkommelig sundhedspleje til alle ansatte og deres familier. Dette inkluderer reproduktiv pleje og familieplanlægning,« lyder det i brevet.

Disney har cirka 80.000 ansatte i deres resort »Walt Disney World« i Florida. Og det er netop dem, som kan få dækket deres alle deres rejseomkostninger af Disney i forbindelse med en abort.

Højesteret i USA har fredag stemt for at afskaffe den føderale ret til abort. Det betyder, at det nu vil være op til den enkelte delstat at indføre love, der helt eller delvist begrænser retten til abort.

13 delstater har allerede ny lovgivning klar i skuffen, og det forventes, at cirka halvdelen af alle delstater vil stramme abortreglerne.

Men Disney er langt fra den eneste amerikanske virksomhed, der tilbyder at betale for deres ansattes aborter.

Ifølge Reuters er den store virksomhed META, der blandt andet ejer Facebook, kommet med et lignende tilbud.