Nedlukning af forlystelsesparker samt begrænset adgang får nu Disney til afskedige tusindvis af ansatte.

Nærmere bestemt er i alt 28.000 ansatte blevet fyret fra to af Disney-koncernens forlystelsesparker.

Det skriver CNBC.

På grund af coronapandemien har de to Disney-forlystelsesparker i Californien holdt længerevarende lukket. Dét og manglende besøgende har fået Disney til at tage konsekvensen.

Disneyland i Californien har hårdt ramt af coronakrisen. Foto: MARIO TAMA Vis mere Disneyland i Californien har hårdt ramt af coronakrisen. Foto: MARIO TAMA

Det oplyser Josh D'Amaro, leder af Disneys forlystelsesparker, i et brev til medarbejderne tirsdag ifølge CNBC.

»Det giver sig selv, at sådan en beslutning ikke er nem at træffe. Gennem de sidste par måneder har vi knoklet for at undgå fyringer.«

»Vi har skåret på udgifterne, suspenderet kapitalprojeker, sendt ansatte på orlov, mens vi har betalt goder og tilpasset vores virksomhed til at køre mest effektivt. Alligevel må vi indse, at vi simpelthen ikke kan forsvare at have samtlige ansat, når vi opererer med så begrænset en kapacitet,« udtaler Josh D'Amaro i brevet.

De mange fyringer sker på tværs af selskabets afdelinger for forlystelsesparker, oplevelser og forbrugerprodukter.

Udover fyringerne er Disney også nødt til at droppe orlov-perioderne for flere ansatte.

67 pct. af de 28.000 ansatte skulle ifølge CNBC være deltidsansatte.

Disney har forlystelsesparker overalt på kloden.

I Florida, Paris, Shanghai, Japan og Hong Kong har man løbende kunne åbne gradvist, men det forholder sig anderledes i Californien, hvor smittetallene særligt har været høje.

I Californien har man forlystelsesparkerne California Adventure og Disneyland.