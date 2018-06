En handel i den amerikanske mediebranche i omegnen af 450 milliarder kroner er rykket et skridt nærmere.

Washington, D.C.. Den store amerikanske underholdningsgigant The Walt Disney Company er kommet et skridt tættere på at lave en handel til en værdi i omegnen af 450 milliarder kroner.

Disney er i gang med at købe store dele af den australske mediemogul Rupert Murdochs 21st Century Fox.

Onsdag oplyser det amerikanske justitsministerium, at det har givet en betinget tilladelse til, at handlen kan finde sted.

Handlen bliver betinget af, at Disney-koncernen sælger nogle af sine regionale sportskanaler. I alt bliver der tale om 22 salg, før den store handel kan finde sted. Det har Disney indvilget i.

21st Century Fox er den del af medieimperiet Fox, der har at gøre med film og tv-udsendelser, der ikke indeholder nyheder.

Under sig har selskabet blandt andet 20th Century Fox, der er Fox' filmselskab, og Fox Entertainment Group, som står for forskellige underholdningsprogrammer til tv.

Afdelinger som nyhedsafdelingen Fox News, selve tv-kanalen Fox og det meste af Fox Sports bliver ikke omfattet af handlen.

Godkendelsen giver The Walt Disney Company en fordel i den budkrig, der foregår om et køb af 21st Century Fox. Den anden interesserede køber er Comcast.

Ifølge Ritzau Finans har analytikere tidligere vurderet, at Comcast vil få sværere ved at opnå godkendelse fra konkurrencemyndighederne, fordi man har en forretning, som i højere grad overlapper 21st Century Fox'.

/ritzau/