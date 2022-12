Lyt til artiklen

Disney Channel er nu fortid i Rusland.

Den populære børnekanal, produceret af Disney, vil snart blive erstattet i Rusland af en ny børne-tv-station kaldet 'Solntse', sagde Solntses moderselskab Media1 mandag i en erklæring.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der skriver, at kanalen var den næst mest populære i Rusland.

Solntse, som betyder 'sol' på russisk, vil begynde at sende kl. 06.00 om morgenen den 14. december og sende film, animationer og 'fuldstændig russiske' tv-shows, hedder det.

Indholdet på Solntse varierer, men det hele har én ting til fælles.

»Det giver en ladning af positiv energi, og vigtigst af alt vil det altid være varmt og sjovt på Solntse. Nu vil solen være tilgængelig for russiske seere 365 dage om året, i det mindste på vores kanal,« sagde Ruben Oganesyan, kanalens generelle producer.

Disney sagde i marts, at de satte al forretning i Rusland på pause på grund af invasionen af Ukraine, inklusive indhold og produktlicenser, men at nogle kanaler ville tage tid at få på pause på grund af kontraktlige detaljer.

Også mange andre store virksomheder har forladt Rusland og erstattet af kopivirksomheder, dog ikke alle med stor succes – blandt andet den restaurantkæde, der skulle erstatte McDonald's.

For det tyder på, at russerne ikke er lige så vilde med Mcdonald's-kæden i de nye klæder.

Ombudsmanden for kæden i Moskva, Sergej Mironov, oplyser til Tass, at omsætningen er faldet med 15-20% – og, at han regner med, man vil se samme fald i andre rebrandede restauranter og butikker i Rusland.