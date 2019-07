»Bob (Disneys topchef, red) skal forstå, at han bare er en ansat - præcis ligesom dem, der fjerner tyggegummi fra fortovet.«

Efter et undercover-besøg i Disneyland raser en af arvingen til Disney, Abigail Disney, over topchefens behandling af ansatte.

Det fortæller hun til Yahoo ifølge News.com.au

»De har ret til samme værdighed og menneskerettigheder, som han har,« siger hun.

Abigail Disney er utilfreds med Disney-medarbejderes lave løn. Foto: TOBY JORRIN Vis mere Abigail Disney er utilfreds med Disney-medarbejderes lave løn. Foto: TOBY JORRIN

Abigail Disney havde fået en henvendelse fra en af de ansatte i Disneyworld, som klagede over arbejdsforholdene.

Og da hun så efterfølgende besøgte parken undercover, fik hun præcis samme billede.

En af de ansatte fortalte, hvor han havde svært ved at møde på arbejde med smil og varme, når han efter job var nødt til at gå ud og lede efter mad i andre folks affald.

Abigail Disney, der udover at være arving til Disneys, også er kendt som en aktivist og filmskaber, blev så oprevet over, at se hendes familienavn blive brugt af et selskab, der overhovedet ikke respekterer medarbejderne.

Det er svært at møde på arbejde med smil, når man er nødt til at lede efter mad i andres folks skrald, lød det fra en af medarbejderne I Disney. Foto: Benoit Tessier Vis mere Det er svært at møde på arbejde med smil, når man er nødt til at lede efter mad i andres folks skrald, lød det fra en af medarbejderne I Disney. Foto: Benoit Tessier

Hun sendte derfor en mail med sine bekymringer, men den har han fiølge Disney-arvingen ikke svaret på.

Til CNN Business forklarer Disney, at de normalt ikke svarer på den type udokumenterede påstande, men den her påstand vil de ikke lade stå ubesvaret.

»Det her vidtspredte stunt er en grov og uretfærdig overdrivelse af de faktiske omstændigheder. Det er ikke kun en forkert gengivelse, men også en fornærmelse af tusindvis af Disney-medarbejdere,« lyder det fra selskabet Disney.

Mens Bob Iger sidste år tjente 66 millioner dollars svarende til 440 millioner danske kroner, har medarbejderne i Disneyland Californien kun lige fået lovning på en minimumsløn 15 dollars i timen svarende til cirka 100 kroner.

Før det var minimumslønnen i Disneyland 11 dollars i timen - svarende til knap 75 kroner.

Disney siger selv til CNN Business, at de i gennemsnit betaler deres medarbejdere 19,50 dollars i timen - altså mere end det dobbelte af minimumslønnen i USA.

Tidligere har den amerikanske politiker Bernie Sanders sagt til The Guardian, at Disneyslands medarbejdere bliver ‘frygtelig udnyttet af Disney’.

»De folk, der hver dag går rundt i Mickey Mouse og Anders And-kostume, der laver og serverer mad, de mænd og kvinder, som tager imod billetter og står ved forlystelser, tjener så lidt, at de kun lige kan overleve,« sagde han til The Guardian.