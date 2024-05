Joost Klein skældte ud på Eurovision under koncert i Canada og vil have nye afhøringer i sag om trusler.

Den hollandske sanger Joost Klein, som blev diskvalificeret fra årets Eurovision-finale i Malmø, kræver ifølge den svenske avis Expressen, at der bliver foretaget nye afhøringer i trusselsagen mod ham.

Det har den svenske anklager Fredrik Jönsson mandag oplyst til Expressen.

Joost Klein ønsker, at afhøringerne foretages i Holland, selv om sagen efterforskes af svensk politi.

Hollænderen nåede at optræde ved Eurovision-semifinalen 9. maj og kvalificerede sig til finalen 11. maj.

Men få timer inden finalen blev han diskvalificeret af arrangøren, European Broadcasting Union (EBU).

Her lød begrundelsen, at svensk politi var i gang med at undersøge en klage fra en kvindelig medarbejder fra Eurovision-produktionen.

Siden kom det frem, at klagen handlede om trusler mod en fotograf.

Joost Klein lagde ikke skjul på, hvad han mener om sangkonkurrencen, da han gav koncert i weekenden i den canadiske by Vancouver.

- Fuck Eurovision, råbte Joost Klein ifølge den norske avis VG.

Udfaldet er fanget på en videooptagelse fra koncerten.

Sangerens advokat, Jan-Åke Fält, har tidligere fortalt, anmeldelsen om trusler udspringer af en episode, hvor Joost Klein skubbede til en fotografs kamera, fordi han ikke ville filmes uden for scenen.

Forinden havde han angiveligt bedt fotografen om ikke at filme ham.

Joost Klein afviser at have truet fotografen.

Den hollandske sanger skulle optræde med nummeret "Europapa" i Eurovision-finalen, som fandt sted i den svenske by Malmø.

Joost Klein er den første finalist nogensinde, som er blevet diskvalificeret fra Eurovision, efter at sangkonkurrencen er gået i gang.

Vinderen af årets Eurovision blev schweiziske Nemo, der optrådte på scenen i Sydsverige med sangen "The Code".

/ritzau/