En sikkerhedsvagt i et amerikansk supermarked står til minimum 50 års fængsel, hvis han bliver dømt for det mord, han er tiltalt for at have begået.



Historien bag mordet er tragisk, men fortæller alt om, hvor alvorligt coronakrisen har splittet den amerikanske befolkning.

Med et dødstal på over 130.000 er USA det land, der har mistet flest menneskeliv på grund af Covid-19. Det var netop en diskussion om den dødbringende virus, der var årsag til, at endnu et menneske har mistet livet.

Søndag den 5. juli var 38-årige Umeir Corniche Hawkins på arbejde som sikkerhedsvagt i The Green Farm Market i Gardena, Los Angeles, da den 50-årige kunde Jerry Lewis ville købe ind - uden ansigtsmaske. Det skriver CNN.

Sikkerhedsvagten Umeir Hawkins er tiltalt for mord. Hans kone Sabrina Carter er medtiltalt, fordi hun havde en pistol. Foto: Politiet i Gardena Vis mere Sikkerhedsvagten Umeir Hawkins er tiltalt for mord. Hans kone Sabrina Carter er medtiltalt, fordi hun havde en pistol. Foto: Politiet i Gardena

Hawkins og Lewis kom op at skændes om reglerne for brug af ansigtsmasker. Vagten mente, at kunden skulle have maske på, før han måtte gå på indkøb, mens Jerry Lewis nægtede.

Skænderiet udartede sig, og ifølge anklagen mod Hawkins endte diskussionen først, da Lewis vendte sig for at gå, men blev stoppet af Umeir Corniche Hawkins, der skød ham.

For en måned siden udstedte Californiens guvernør et påbud om, at alle borgere skal bære ansigtsmaske, når de er indendørs - udenfor deres eget hjem. Altså for eksempel når de bruger offentlig transport eller går på indkøb.

Staterne New York, Illinois, Michigan, Massachusetts, Delaware og Maryland har også indført et påbud om ansigtsmasker i det offentlige rum.

Kravet har ført til en heftig debat mellem grupper, der nægter at iføre sig ansigtsmaske og grupper, der mener, at maskerne kan redde liv.

Det er ikke første gang, diskussioner om det corona udløste krav fører til konfrontationer.

I maj måned blev en butiksvagt skudt, efter at han havde bedt en kunde om at iføre sig en maske, og i Californien brækkede utilfredse kunder armen på en vagt, der insisterede på, at de dækkede deres ansigter til.

Umeir Corniche Hawkins har nægtet sig skyldig i mord, men bliver han dømt i sagen, der begynder fredag, kan han se frem til at skulle i fængsel i minimum 50 år.