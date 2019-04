Jack Ma, grundlæggeren af techgiganten Alibaba har sat gang i en ophedet debat om arbejdskulturen i Kina. Han mener således, at de ansatte i virksomheden skal være klar på at arbejde fra 9 morgen til 9 aften 6 dage om ugen.

»Personligt mener jeg, at det er en stor velsignelse at kunne arbejde 996«, sagde Jack Ma ifølge for nylig i en tale til sine ansatte.

996 refererer til at arbejde 9 morgen til 9 aften 6 dage om ugen. Det skriver Politiken.

»Hvis ikke du arbejder 996, når du er ung, hvornår vil du så gøre det? Tror du, at aldrig at have arbejdet 996 er noget af prale af? Hvis du begynder hos Alibaba, skal du være parat til at arbejde 12 timer om dagen, hvorfor skulle du ellers blive en del af Alibaba. Vi har ikke brug for dem, som bekvemt arbejder 8 timer«, sagde han videre i talen, som efterfølgende blev lagt ud på det sociale medie WeChat.

Jack Ma er en af Kinas rigeste mænd og ejer i dag en af verdens største techgiganter. Partiledelsen i Beijing ynder også at fremhæve ham som den måske dygtigste iværksætter i landet og en rollemodel for, hvordan Kina skal vokse sig stort og stærkt.

Siden hen er debatten på de sociale medier eksploderet - det skyldes ikke mindst, at en anden af Kinas mest kendte forretningsmænd, Richard Liu, i samme ombæring beskyldte mange af sine ansatte for at være ’driverter’, der er skyld i faldende omsætning. Den ophedede debat, hvor folk bl.a. spurgte til, hvem der så skulle passe børn og de ældre, resulterede lørdag i, at partiets hoforgan helt usædvanligt gik op imod imod Jack Ma og Richard Liu:

»At værdsætte hårdt arbejde sidestiller ikke at tvinge ansatte til at arbejde på overtid. Man bør ikke sætte moralske mærkater som ’driverter’ eller ’uvillige til at anstrenge sig’ på ansatte, som er imod 996«, fastslog lederen.

Efterfølgende forsøgte Jack Ma at moderere sine udtalelser og lod forstå, at han ikke havde talt for at tvinge folk til lange arbejdsdage, men om at finde ind til arbejdsglæden og motivationen til at yde en ekstra indsats.