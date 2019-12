En helt klassisk skandale er de seneste dage blevet oprullet i det sagnomspundne iværksætterparadis Silicon Valley i Californien.

En skandale, der indeholder en solid cocktail af mørklægning, et massivt forbrug af strippere og interne kampe i en stenrig softwarevirksomhed.

Det skriver Bloomberg.

Sagen startede i begyndelsen af 2019, da software-firmaet Turvo Inc. – et succesrigt iværksætterprojekt i Silicon Valley – fik 60 millioner dollar pumpet ind i virksomheden fra en udenlandsk investor.

Det fik medstifter og administrerende direktør, den 39-årige Eric Gilmore, til at ansætte en ny økonomidirektør, som skulle gennemgå firmaets udgifter over en årrække.

Ansættelsen ramte Eric Gilmore som en boomerang.

Der gik nemlig ikke længe, før den nye økonomidirektør fik øje på en række udgifter, som så meget mærkelige ud.

Udgifter, som i alt beløb sig til 125.000 dollar, der var brugt på 'repræsentation'.

Og ikke nok med det.

76.120 dollar – som svarer til 509.000 kroner – var brugt på stripklubber.

Direktør Eric Gilmore havde faktisk ikke engang forsøgt at skjule det.

Han havde bare afleveret kvitteringer fra stripklubberne, hvor han – over en treårig periode – flere gange havde inviteret forretningspartnere hen for at underholde dem.

I maj tog bestyrelsen i Turvo konsekvensen, indkaldte Eric Gilmore til et møde og fyrede ham.

Men det var Eric Gilmore ikke tilfreds med.

Han benægtede ikke de solide udgifter til strip, men han mente ikke, at firmaet havde fulgt de korrekte procedurer i forbindelse med fyringen.

Han kontaktede en række advokater og anlagde sag.

Det udløste en indædt retssag, som forløb i tre måneder, før parterne indgik forlig.

Mest kuriøst er det måske, at Eric Gilmore langtfra er færdig i Turvo Inc.

Han er fortsat hovedaktionær i virksomheden og sidder af samme årsag i bestyrelsen sammen med flere af de mennesker, der altså gav ham silkesnoren i forbindelse med strippersagen.

Turvo Inc. har dog slået én ting fast: Det er nu officielt forbudt for medarbejdere at invitere firmaets forretningsforbindelser på stripklub på firmaets regning.