Færøerne vil bevare naturen, som den altid har været, og det søger man frivillige til at hjælpe til med.

Færøerne har ikke et problem med for mange turister. Men for at passe på landets natur giver det mening, at en del af turisterne også giver en hånd med.

Sådan lyder det fra Guðrið Højgaard, der er direktør for turistorganisationen Visit Faroe Islands, om baggrunden for at gentage pilotprojektet "Lukket for vedligeholdelse - åben for frivillighedsturisme".

- Vi oplever ikke "overtourism" (overturisme, red.). Men vi vil gerne være proaktive - også i forhold til at bevare vores natur sådan som den altid har været.

- På den måde kan folk også i fremtiden opleve den her fine og følsomme natur, som vi har, fortæller hun.

Pilotprojektet fandt sted hen over to dage i april i år. Det var ifølge direktøren så stor en succes, at man gerne vil gentage projektet 16. og 17. april til næste år.

I den forbindelse søger Færøerne efter 100 frivillige, som modsat andre turister får adgang til landet i de to dage for at deltage i projektet.

De frivillige kommer blandt andet til at skulle opsætte skilte og vedligeholde stier.

- Der bliver tale om vedligeholdelse. Det er ikke rengøring eller sådan noget.

- Det er blandt andet vedligeholdelse af stier og at sætte bænke og vejskilte op. Der er mange konkrete opgaver ude i naturen, siger Guðrið Højgaard.

Hun forklarer, at der ikke er nogen krav til de frivillige, andet end at de skal "komme med et positivt sind og være villige til at arbejde".

- Det er ikke sådan, at man skal have en speciel baggrund eller uddannelse.

- Vi kan også se på de ansøgninger, der allerede er kommet ind til næste års projekt, at der er interesse fra mennesker fra hele verden og alle forskellige samfundslag, siger hun.

De frivillige, som bliver udvalgt til at deltage i projektet, tilbydes gratis kost og logi for være med i vedligeholdelsesarbejdet.

Vedligeholdelsesprojektet følger, efter at Færøerne over en årrække har oplevet en stor stigning i antallet af turister.

I 2013 besøgte 68.000 turister landet. Det tal var steget til over 110.000 sidste år.

Til sammenligning bor der 51.000 mennesker i Færøerne.

/ritzau/