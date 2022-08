Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag blev kendishvalrossen Freya aflivet i Oslo, hvilket har medført adskillige reaktioner verden over. Også i den voldsomme og ubehagelige genre.

Frank Bakke-Jensen, direktør i fiskeridirektorat, som har stået for aflivningen, og hans hustru, Hilde Sjurelv, har siden søndag modtaget adskillige dødstrusler.

Ikke kun fra vrede nordmænd, men fra hele verden. Det skriver den norske avis VG.

Til avisen fortæller Hilde Sjurelv, at beskeder som »mordere«, »I skal dø i helvede« og »du og din mand bliver snart dræbt i jeres hjem« har fyldt i indbakken siden søndag.

Hvalrossen Freya blev fem år. Foto: TOR ERIK SCHRDER Vis mere Hvalrossen Freya blev fem år. Foto: TOR ERIK SCHRDER

»Jeg er simpelthen blevet bange. Nu kan jeg ikke længere have en åben Facebook-profil, og jeg har været nødt til at lukke den. Det er ærgerligt, at det er blevet sådan,« siger hun.

Hvalrossen Freya, der i løbet af sommeren har opholdt sig i Oslo-fjorden, har fået massiv opmærksomhed. Hun blev først set i Kragerø 12. april i år og blev særligt kendt et par måneder senere, hvor hun lagde sig til rette og slappede af i flere fritidsbåde.

Også fra nordmændene, der den seneste tid har været særligt nærgående over for det 600 tons tunge dyr.

Dyret blev derfor aflivet i en »kontrolleret situation«.

»Beslutningen blev taget efter en helhedsvurdering, hvor vi kom frem til, at menneskers liv og helbred kunne komme i fare,« siger Frank Bakke-Jensen i en pressemeddelelse.

Derudover har man også frygtet, at hvalrossen ikke havde det godt – og det var samtidig ikke muligt at flytte den.

Netop spørgsmålet om aflivning har vakt stor debat i Norge, hvilket Frank Bakke-Jensen og Hilde Sjurelv nu kan mærke.

Bakke-Jensen oplyser, at han ikke er overrasket over truslerne.

»Der er meget få grænser for måden, man udtrykker sig på sociale medier. Jeg forventede stærke reaktioner, så det var ikke uventet, men det er ikke rart, når det involverer familien.«

Samtlige trusler er desuden meldt til norsk politi, oplyser ægteparret.