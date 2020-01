Danske Rederier advarer de mange danske handelsskibe i Hormuzstrædet ud for Irans kyst.

»Vi har tidligere set eksempler på, at iranerne kan finde på at sejle ud lægge sig tæt op ad dem, flyve med helikopter over skibet eller rette kanoner mod skibet,« siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

Advarslen er udsendt på baggrund af tidligere erfaringer.

Der har tidligere været problemer med provokations-handlinger rettet mod amerikanske og britiske handelsskibe. Og de har netop været af den karakter, Maria Skipper Schwenn beskriver.



Der sejler dagligt cirka fem danske skibe i Hormuzstrædt. Antallet af besætningsmedlemmer er svært at give et estimat på, fortæller Maria Skipper Schwenn. Det afhænger skibstypen.

»Der kan typisk være op mod 25 mand på på hvert skib,« siger hun.

Dog er advarslen ikke en nyhed, fortæller hun.

»Det er ikke en ny situation. Konflikten har været anspændt siden sommer, derfor opfordrer vi fortsat til at rederierne følger situationen tæt og udviser agtpågivenhed.«

Maria Skipper Schwenn

Lyder det fra Maria Skipper Schwenn, der medgiver at situationen er særlig anspændt efter USA angreb et område i Bagdad og dræbte den iranske general Qasem Soleimani.

Angrebet har intensiveret den konflikt, der har været mellem USA og Iran siden USA's præsident, Donald Trump, sidste år trak sig fra den internationale atomaftale, der blev indgået med Iran i 2015.

Besætningsmedlemmer, der befinder sig på skibe, hvis rute går gennem Hormuzstrædt, har en række sikkerhedsforanstaltninger og procedurer, de følger.

»Procedurerne minder lidt om dem, man følger, når man sejler ind i områder med pirateri,« siger direktøren.

I Irak er flere gået på gaden i protest med drabet på den iranske general Qassem Soleimani. Her ses de sætte ild til et Amerikansk flag.

Det er dog ikke noget, man træner besætningen i.

Det er ikke vurderet nødvendigt, da sikkerhedsforanstaltningerne erfaringsmæssigt har været nok.

Lige nu handler det for Danske Rederier om at sikre, at situationen ikke optrappes yderligere for de danske skibe og den internationale handelsflåde generelt.

»Vi vil for alt i verden undgå, at det her angreb på den iranske general får iranerne til at rette deres opmærksomhed mod handelsskibene,« afslutter hun.