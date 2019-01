En amerikansk kvinde er anklaget for at have sendt cirka 159.000 sms'er til en mand, som hun var på en enkelt date med. Det skriver mediet The Arizona Republic.

Nogle af sms'erne var angiveligt truende. Blandt andet skrev den anklagede Jacqueline Ades, at hun ville lave sushi af mandens nyrer og spisepinde af knoglerne i hans arm.

»Jeg dræber dig ... jeg vil ikke være morder,« skrev hun angiveligt også.

Den enorme mængde tekstbeskeder blev sendt over en periode på 10 måneder. Det svarer til 530 om dagen i gennemsnit.

Manden, hvis identitet ikke er offentligjort, er direktør i en virksomhed, som sælger skønheds- og hudplejeprodukter. Han mødte den mistænkte på en online-datingtjeneste, som primært er beregnet til velhavende mennesker.

Direktøren var ikke særskilt begejstret for den enkeltstående date med Jacqueline Ades. Han lod hende forstå, at han ikke ville se hende igen, og så gik det helt galt.

Vilde tekstbeskeder regnede ned over ham.

Manden ringede til politiet, da han i juli 2017 opdagede, at den angiveligt ikke helt ligevægtige kvinde parkerede uden for hans hus.

Herefter blev beskederne mere grovkornede og ubehagelige.

Jacqueline Ades er mistænkt for at chikanere en mand med hele 159.000 sms'er Foto: MARICOPA COUNTY SHERIFF'S OFFICE Vis mere Jacqueline Ades er mistænkt for at chikanere en mand med hele 159.000 sms'er Foto: MARICOPA COUNTY SHERIFF'S OFFICE

I december 2017 ringede han igen til politiet, da Jacqueline Ades var vendt tilbage huset. Igen kom politiet, men kvinden nåede at forsvinde.

I april 2018 blev kvinden så anholdt. Denne gang havde hun skaffet sig adgang til den arme direktørs hus, hvor hun var gået i bad. Overvågningsvideoer afslørede hendes tilstedeværelse, og politiet kunne pågribe hende.

Ifølge det lokale politi er der adskillige tegn på, at kvinden har en eller anden form for sindslidelse.

Sagen kommer for retten 5. februar.