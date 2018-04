Direktøren for det koreanske flyselskab Korean Airlines, Cho Yang-ho, har fyret sine to døtre, som sad i besyrelsen, efter de begge endte i en skandale.

Den ældste datter Heather Cho var gået amok på et fly i 2014, der fløj fra JFK Airport i New York, og havde forlangt, at flyet returnerede. Grunden var, at en stewardesse havde serveret macadamia-nødder for hende i en pose uden at spørge om lov.

Det skriver New York Post.

Flyet endte med at vende om, og miseren endte med, at Heather Cho blev smidt af flyet og senere fængslet i fem måneder.

I sidste måned gentog direktørens anden datter, Emily Cho, så bedriften, da hun tilsvinede og smed vand i hovedet på en marketingschef.

Undskyld!

De to episoder har nu fået Cho Yang-ho ti at smide sine døtre på porten.

»Som direktør af Korean Air og som familiens overhoved har jeg det forfærdeligt med mine døtres opførsel. Jeg siger undskyld til alle koreanere,« siger han i en pressemeddelelse ifølge NY Post.

Den yngste søster har senere undskyldt, og hun er ifølge mediet sigtet af politiet.

Cho Yang-ho har nu hyret to nye medlemmer til bestyrelsen.