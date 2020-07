Den administrerende direktør for det amerikanske it-firma Solid8, Michael Lofthouse, blev lørdag bortvist fra en restaurant, efter at han havde opført sig racistisk over for en asiatisk familie.

Her blev han fanget på en video, hvor man kan se, at han giver familien fuckfingeren, hvorefter han siger:

»Fucking asiater. I skal forsvinde.Trump kommer til fucke med jer.«

Jordan Chan, som var en af dem, der blev generet af Michael Louthouse, har lagt en video på Instagram, som viser noget af optrinnet.

Til Daily Mail fortæller hun, at familien var ude for at fejre hendes tantes fødselsdag. Her synger de fødselsdagssang for tanten, og det er herefter, at Michael Lofthouse begynder at blive ubehagelig over for familien.

Efter Jordan Chan stoppede med at filme, skulle Michael Lofthouse også have sagt til familien, at »de skulle tage tilbage til det asiatiske land, som de kom fra,« og at »de ikke hører til her.«

Michael Lofthouse har efterfølgende været ude og sige undskyld:

»Min opførsel på den video er rystende. Det var et moment, hvor jeg jeg mistede kontrollen, og kom med utroligt sårende og splittende kommentarer,« siger han til Daily Mail og fortsætter:

»Jeg vil gerne give min dybeste undskyldning til familien Chen. Jeg kan kun forestille mig den smerte og stress, de må føle. Jeg er opdraget til at respektere alle mennesker og alle racer. Jeg vil tage mig tid til at reflektere over mine handlinger og arbejde for bedre at forstå den ulighed, som så mange rundt omkring mig, står over for hver dag.«