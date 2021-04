Jan Ryde er den femte generation til at drive luksusfirmaet Hästens og deres blåternede senge mod nye højder.

I de mere end 30 år har han fået salget til at stige med mere end 30.000 procent.

Sengene, som kan koste flere hundrede tusinde kroner, sælges nu over hele verden, men det er ikke alle medarbejdere i Hästens, som er vilde med arbejdsmiljøet under Jan Ryde.

Ifølge et nyt sagsanlæg er direktøren skyld i et bizart og giftigt arbejdsmiljø, hvor tankekontrol og skræmmeteknik bliver brugt mod medarbejderne i selskabet, skriver New York Post.

Jan Ryde er angiveligt tilhænger af en række alternative metoder og overbevisninger, som på mange områder er blevet implementeret i selskabet.

Skal man tro sagsanlægget fra en tidligere ledende medarbejder i Manhattan, så presser Jan Ryde sine ansatte til at deltage i såkaldt 'mindset træning'. Han bruger også sin personlige hypnotisør til at evaluere de ansattes niveau af 'oplysning'. Lizandra Vega, som står bag sagsanlægget, påstår, at hun blev presset til at følge en række metafysiske filosofier, når hun skulle bedømme nye kandidater til et job.

»Denne type tankekontrol kommer fra religiøse doktriner og har lovmæssig berettigelse i noget arbejdsmiljø,« står der ifølge New York Post i sagsanlægget.

Hun skulle angiveligt bedømme dem ud fra blandt andet deres 'vibrationer'. Alt det skulle ifølge Lizandra Vega bidrage til et dårligt arbejdsmiljø hos Hästens.

Andre anklager går på, at Jan Ryde som øverste direktør i virksomheden har for vane at angribe medarbejdere med skældsord på videomøder.

For Lizandra Vega er endnu et eksempel på det dårlige arbejdsmiljø en video som Jan Ryde skulle have sendt ud til adskillige ledende medarbejdere tilbage i november.

I den 15 minutter lange video ser man angiveligt løver jagt deres bytte, mens en fortællerstemme sammenligner det med salgsmedarbejdere. I videoen skulle stødende sprogbrug også være blevet brugt.

Hun klagede over videoen til Jan Ryde, og mener selv, at det er årsagen bag hendes fyring i januar.

Hästens er ikke vendt tilbage med en kommentar til New York Posts artikel.