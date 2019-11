De seneste dage har hovederne rullet i fiskeribranchen. Og det er vel at mærke ikke fiskehoveder, der er tale om.

Angiveligt har millioner af kroner fundet vej fra Island til Namibia og givet det Islandske selskab Samherji adgang til fiskekvoter i Namibias fiskerige farvand.

Det fremgår af de såkaldte 'Fishrot Files' - mere end tre tusind dokumenter, som Wiki Leaks offentliggjorde tidligere på denne uge.

Siden er to namibiske ministre trådt tilbage, og nu melder direktøren for det islandske fiskeriselskab Samherji, Thorsteinn Már Baldvinsson, ud, at han trækker sig, mens selskabets rolle i en mulig korruptionssag bliver undersøgt.

Det skriver The Guardian.

Ifølge 'Fishrot Files' skulle Samherji siden 2012 angiveligt have betalt over en milliard islandske kroner i bestikkelse for adgang til fiskekvoter i det afrikanske farvand.

Derudover skulle selskabet have sendt overskuddet svarende til cirka 471 millioner kroner for særligt makrelfiskeri i skattely på Marshall Island.

En tidligere medarbejder i selskabet Jóhannes Stefánsson har til islandske medier fortalt, hvordan korruptionen fandt sted.

»Selskabet gør alt, hvad der skal til for at få fingrene i andre nationers naturressourcer,« siger Jóhannes Stefánsson.

I forbindelse med, at direktøren træder tilbage, oplyser selskabet, at de har igangsat en intern undersøgelse, og at selskabet er villig til at samarbejde, hvis myndighederne går ind i sagen.

Den islandske premierminister Katrín Jakobsdóttir, siger til The Guardian, at beskyldningerne mod selskabet er sande, og at der er »stor grund til at bekymre sig for Islands industris aktiviteter.«

Premierministeren tilføjer, at afsløringerne »kan påvirke nationen som helhed.«