Retten i Thailand har givet den tidligere skoledirektør i Surat Thani en fængselsstraf på 385 år. Jo, du læste rigtigt. Men han skal kun afsone de 50 år.

Straffen lød oprindeligt på 385 år. Den fik han, fordi han blev fundet skyldig i misbrug i forbindelse med skolens madprogram. Det skriver Bangkok Post.

Somchao Sitthichane var tidligere direktør for Ban Thai Mai skolen i byen.

Han blev fundet skyldig i at overtræde sektionerne 151 og 157 i kriminalloven. Det hele drejede sig om skolemaden.

De mindste børn fik en ret bestående af tynde risnudler, der var sprinklet med fiskesauce.

Da dommen faldt, gav retten en femårsstraf for hvert af de 77 ofre, som han blev sigtet for ikke at ernære godt nok. Det giver 385 års fængsel.



Straffen blev dog halveret, fordi han medvirkede og tilstod.



Retten sagde, at den havde set på fakta og fundet, at pengene ikke betød så meget.

Men gerningsmandens gerninger var til gengæld alvorlige nok – og de kunne skade børnenes udvikling.

Retten fandt ingen grund til at udsætte fængselsdommen. Men heldigvis kan manden ikke, jævnfør thailandsk lov, afsone mere end 50 år.

Skandalen opstod tilbage i 2018. Da viste en videooptagelse, at børnene fik serveret usund mad.

Videoen gik viralt, og så blev offentligheden vred.

Efter en efterforskning, der varede et år, så besluttede provinsmyndighederne, at det var på tide at fyre Somchao.