Sverige er rystet.

En voldsom bandekonflikt raserer, og det skaber frygt og utryghed. Situationen har også fået de svenske politikere til at komme med voldsomme meldinger.

Senest den tidligere svenske statsminister Magdalena Andersson.

I en video på Instagram kalder hun situationen for 'kulsort'.

Hun mener videre, at den svenske befolkning selv kan være med til at gøre noget ved situationen.

»Hjælp til med nattevandring eller i den lokale fodboldklub. Og hvis du tager stoffer, når du er til fest: Benyt denne mulighed til at holde op. Det er stofmarkedet, der kæmpes om,« siger hun om bandekonflikten og tilføjer:

»Du skal ikke være med til at bidrage til det. Unge ser foruroligende ting, og mange er bekymrede. Så tag den ekstra tid og tal med dem.«

Alene i september er 12 personer blevet dræbt under den voldsomme bandekonflikt. Flere af dem var tilfældige ofre uden tilknytning til bandemiljøet.

Det gik senest ud over en 20-årig kvinde.

Hun var et tilfældigt og fuldstændig uskyldigt offer, da en bombe eksploderede i et villahus i et fredeligt kvarter i Uppsala-forstaden Storvreta, som ligger omkring 60 kilometer nord for Stockholm.

På et pressemøde fredag har statsminister Ulf Kristersson sagt, at sagen er »uden fortilfælde i Sverige og Europa«.

Derfor må og skal drastiske midler tages i bruge – ved at Forsvaret skal støtte politiet i indsatsen mod bander.