»Direkte makabert.« »Er det en tidlig aprilsnar?«

Siden den norske sundhedsstyrelse, Helsedirektoratet, forleden delte en video om påskeslik, er kritikken haglet ned. Nu har man valgt helt at slette klippet.

Det skriver det norske TV 2.

Det var kort før påske, at Helsedirektoratet i et opslag på Instagram delte en video, hvor man med et glimt i øjet forsøgte at give nogle bud på, hvordan man kan skære ned på mængden af søde sager, som man indtager.

Tippene lød blandt andet på, at man kunne spise det med kniv og gaffel, pensle slikket med eddike eller binde strips om fingrene.

Det var meningen, at videoen skulle være humoristisk – men den blev langt fra modtaget godt.

Flere brugere på det sociale medie begyndte i stedet at rase over videoen og 'rådene' i den, ligesom de kritiserer videoen for at fremme og promovere spiseforstyrrelser.

»Det er direkte makabert, at I promoverer syg adfærd pakket ind som kreative tips,« lød det ifølge norsk TV 2 blandt andet fra en bruger, mens en anden skrev:

»Er det her en tidlig aprilsnar? Fuldstændig uforståeligt, at dette blev godkendt til offentliggørelse.«

Nu har Helsedirektoratet så besluttet at slette videoen, forklarer Linda Granlund, divisionsdirektør for folkehelse i det norske Helsedirektorat, i et skriftligt svar til norsk TV 2.

Hun fortæller samtidig, at videoen blev lavet som et humoristisk indslag i 2019 og er blevet publiceret flere gange siden.

»Det er første gang, vi har fået en sådan feedback. Hvis videoen af nogle opfattes som en opfordring til spiseforstyrrelser, er det grund nok til, at vi tager opslaget ned, da det naturligvis ikke var hensigten,« udtaler hun.