Der skulle ikke gå lang tid fra den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi satte benene på taiwansk grund, til der kom en advarsel fra Kina.

For tirsdag aften har Kinas forsvarsministerium udsendt en udtalelse, hvor det fremgår, at det kinesiske militær nu er blevet sat i højt alarmberedskab som reaktion på besøget.

»Disse handlinger er – ligesom at lege med ilden – ekstremt farlige. De, der leger med ild, vil dø af det,« lyder det i udtalelsen.

Det fremgår desuden, at Kina iværksætter 'målrettede militæroperationer' både til vands og i luften i de nordlige, sydvestlige og sydøstlige dele af Taiwan.

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi under onsdagens møde med den taiwanske præsident Tsai Ing-wen. Foto: TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE

Disse militære operationer indbefatter blandt andet øvelser med 'skarp ammunition og langtrækkende våben' samt missil-testaffyringer i havet øst for Taiwan. Det er dog fortsat uklart, hvad de militære operationer præcis indebærer.

Samtidig opfordrer det kinesiske forsvarsministerium USA til at holde op med at spille »Taiwan kortet« for at begrænse Kina.

»Taiwan-spørgsmålet er udelukkende et internt anliggende i Kina, og intet andet land har ret til at optræde som dommer i Taiwan-spørgsmålet,« lyder det fortsat.

21 kinesiske militærfly har allerede tirsdag aften krænket Taiwans luftrum, lyder det fra det taiwanske forsvarsministerium i et opslag på Twitter.

Nancy Polosis besøg har fået flere vrede demonstranter til at møde op foran USAs konsulat i Hongkong, hvor de blandt andet tramper på billeder af Formanden for Repræsentanternes Hus. Foto: PETER PARKS

Mens Kina har planer om at udføre militære operationer tirsdag til torsdag, har dramaets hovedperson Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus i USA, onsdag udtrykt amerikansk støtte til Taiwan.

»Vores solidaritet med Taiwan er vigtigere end nogensinde før,« siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske toppolitikers kontroversielle besøg har også fået flere vrede demonstranter til at møde op foran USAs konsulat i Hongkong. Her dokumenterer billeder, hvordan demonstranterne river det amerikanske flag itu og tramper på billeder af Pelosis ansigt.

Årsagen til, at besøget vækker så stor opsigt, er, at Kina anser Taiwan som en kinesisk provins, mens øen selv afviser dette. Et besøg fra USA bliver derfor betragtet som et forsøg på at underminere Kinas suverænitet fra amerikansk side.

Af samme grund har Kina af flere omgange udsendt en advarsel om, at et besøg fra Pelosi vil få store konsekvenser.

Du kan følge sagens udviklingen i vores LIVE-blog.