En større konflikt mellem Danmark og Kina/Hongkong kan være tæt på at bryde ud.

Det sker, efter at regeringen i Hongkong undersøger muligheden for at retsforfølge flere danske toppolitikere.

Det skriver Politiken.

Den pro-kinesiske lokalregering i Hongkong er rasende over, at aktivisten og demokratiforkæmperen Ted Hui i december flygtede til Danmark – efter at folketingspolitikerne Uffe Elbæk (Frie Grønne) og Karina Ammitzbøll (K) hjalp ham med at snyde politiet i Hongkong.

Ted Huis navn gik verden rundt, da han kastede en stinkbombe ud i parlamentssalen i Hong Kong.

Elbæk og Ammitzbøll inviterede Ted Hui til Danmark under påskud af, at han skulle tale om miljø og bæredygtighed.

Men den reelle årsag var en helt anden.

For mødeprogrammet i invitationen var falskt. Ted Huis hensigt var at gå i eksil.

Det har fået Hongkongs regering op i det røde felt.

Ted Hui stod til flere års fængsel i Hongkong.

I et skriftligt svar til Politiken skriver John Lee, der er medlem af regeringen og minister for sikkerhed, at hans ministerium sammen med Hongkongs justitsministerium netop nu undersøger, om der i Hongkongs lovgivning kan findes hjemmel til at retsforfølge de personer i Danmark, der hjalp Ted Hui med at flygte.

Hvis det bliver en realitet, vil regeringen i Hongkong udsende en arrestordre på Ted Huis danske hjælpere.

Udover Uffe Elbæk og Karina Ammitzbøll kan det også ramme den tidligere formand for Konservativ Ungdom, Anders Storgaard, og formanden for Dansk Kina-Kritisk Selskab, Thomas Rohden.

Et sådant skridt vil lægge et tungt diplomatisk pres på Danmark. For bag Hongkong står det mægtige Kina.

Over for Politiken afviser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kategorisk, at Danmark kunne finde på at udlevere folketingspolitikere til retsforfølgelse i Hongkong.

38-årige Ted Hui har tidligere fortalt til B.T., at hans liv ville være i fare, hvis han vendte tilbage til Hongkong.

»Jeg kan tale frit her og fortælle om overgrebene på Hongkongs borgere. Jeg er klar over konsekvenserne. Hvis jeg vender hjem til Hongkong, så vil jeg stå til en meget lang fængselsstraf,« sagde han.

Det skyldes nye sikkerhedslove, påtvunget bystaten Hongkong af Kina. Lovene forbyder al form for det, man kalder statsfjendtlig virksomhed.

Ted Hui er med afsæt i disse sikkerhedslove anklaget for ni forskellige lovovertrædelser i Hongkong i forbindelse med aktiviteter vendt mod det kinesiske styre.