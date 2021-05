Der er vanskelige spørgsmål og udfordringer forude, men genoplivningen af atomaftale med Iran tager form.

Efter seks ugers forhandlinger begynder der at tegne sig konturerne af en aftale om at gendanne atomaftalen med Iran fra 2015.

Det siger højtstående europæiske diplomater onsdag.

- Både på atomsiden og sanktionssiden begynder vi nu at se konturerne af, hvordan den endelige aftale kan se ud, siger de unavngivne diplomater.

- Men succesen er ikke givet. Der er stadig nogle meget vanskelige spørgsmål forude. Vi undervurderer ikke de udfordringer, vi har foran os, tilføjer de.

Forhandlinger er i gang om, hvilke sanktioner USA er villig til at ophæve, og hvad Iran er villig til at give til gengæld.

Irans viceudenrigsminister Abbas Araghchi siger også, at der stadig er udeståender, hvor der hidtil ikke er enighed. Men indholdet er næsten på plads, siger han.

- Vi håber, at delegationerne i næste uge vil komme med klare beslutninger for at gøre aftalen endelig, siger Araghchi.

Siden begyndelsen af april har forhandlere fra Tyskland, Frankrig og Storbritannien - som går under betegnelsen E3 - mødtes i arbejdsgrupper i Østrigs hovedstad, Wien.

De skal forsøge at genoplive den atomaftale, der blev indgået med Iran i 2015.

Aftalen har hængt i en tynd tråd siden 2018, da USA's daværende præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen.

Siden har Iran i stigende grad bevæget sig væk fra de forpligtelser, landet havde, og beriger i dag uran i en langt højere grad, end aftalen tillader.

Europæerne har bedt Iran om at forlænge aftalen med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) for at sikre, at inspektører stadig har adgang til de iranske atomanlæg.

Aftalen udløber i slutningen af denne uge.

/ritzau/dpa