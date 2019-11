Trump-embedsmænd havde angiveligt så travlt med Grønland-spørgsmålet, at de ikke havde tid til Ukraine-møde.

Donald Trumps ansatte i Det Hvide Hus lagde Ukraine-krisen på køl, mens de havde travlt med at holde styr på sagen, hvor USA's præsident havde sagt, at han gerne ville købe Grønland af Danmark.

Det har den amerikanske topdiplomat Bill Taylor, der er fungerende ambassadør i Ukraine, fortalt i en høring i Kongressen.

Historien er viderebragt af britiske The Guardian og amerikanske CNN, efter at dokumenter fra Taylors vidneforklaring 22. oktober er blevet offentliggjort onsdag.

En del af Ukraine-sagen handler om, at Trump en overgang tilbageholdt militærbistand på mange millioner dollar til Ukraine.

Taylor forklarer, at man forsøgte at få genoprettet militærbistanden ved at skaffe et møde med topembedsmænd under Trump, beskriver CNN.

Men Taylor opdagede, at fokus i Trump-administrationen var et andet sted.

Dels var der logistiske udfordringer, og dels var der Grønland-sagen.

Således var embedsmændene på "forskellige rejser på forskellige tidspunkter", forklarer Taylor ifølge udskriften.

- Jeg tror også, at det var på samme tidspunkt som spørgsmålet om Grønland - om at købe Grønland - der optog meget af energien i Det Nationale Sikkerhedsråd, sagde Taylor ifølge CNN.

Den kortvarige dansk-amerikanske krise begyndte, da Trump i august meddelte, at han overvejede at købe Grønland.

Kort efter kaldte statsminister Mette Frederiksen snakken om et salg af Grønland for en "absurd diskussion".

Det fik Donald Trump til at aflyse et planlagt besøg i Danmark. Efterfølgende har de to statsledere dog talt i telefon og bedyret, at forholdet mellem de to lande er godt.

