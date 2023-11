Der er meget at forhandle om, og der er meget på spil, når det kommer til situationen i Gaza.

Men det er i baglokalerne, at stormagterne arbejder.

Det forklarer den norske diplomat Kåre Reidar Aas i et interview med VG.

Han var indtil sidste efterår Norges ambassadør i Israel, og før det var han landets udsending til USA.

Røg ses stige op over Gaza den 13. november.

»Der foregår meget, som ikke kommer ud i offentligheden,« forklarer han.

Våbenhvile, gidsler, evakuering af udenlandske borgere i Gaza og nødhjælp er blot noget af det, der er på spil i den blodige konflikt mellem Israel og den militante bevægelse Hamas, der kontrollerer Gaza.

Og blandt de aktører, der har en rolle, er eksempelvis USA, som ifølge Kåre Reidar Aas er 'den vigtigste aktør'.

Uden USA – vurderer han – havde det ikke været muligt at opnå nogle timers humanitære pause i kamphandlingerne, hvor folk fik mulighed for at flygte fra nord til syd i Gaza.

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken ses her 10. november.

Det er samtidig USA, der kan lægge 'det stærkeste pres på Israel', mener den norske diplomat.

Det er dog ikke kun USA, der spiller og har spillet en rolle. Det samme gør også Qatar og FN, som blandt andet kan være 'mellemmænd' mellem Hamas og Israel, ligesom Egypten også er en aktør, da det blandt andet er dertil, borgerne kommer, når de slipper ud af Gaza via Rafah-grænseovergangen.

Den blodige konflikt mellem Israel og Hamas brød ud, efter den militante bevægelse den 7. oktober indledte et overraskelsesangreb på flere byer og kibbutzer i Israel.

Israel har anslået, at omkring 1.200 mennesker blev dræbt i den forbindelse, mens mere end 250 er meldt kidnappet og taget som gidsler af Hamas.

Her ses sørgende palæstinensere stå bag et metalhegn ved et lighus på Nasser-hospitalet i Khan Yunis i den sydlige del af Gazastriben den 14. november.

Siden erklærede Israel krig mod Hamas, og landet har efterfølgende angrebet Gaza fra både luften og landjorden.

Sundhedsmyndighederne i Gaza, som kontrolleres af den militante bevægelse, har oplyst, at mere end 11.000 mennesker er blevet dræbt i den forbindelse.

En stor del af dem skal være børn, lyder det.

I kølvandet på angrebene fra Hamas og Israel var der bekymring for, at det kunne udvikle sig til en større konflikt i regionen, men den frygt er siden blevet mindsket en smule.

Til VG kommer Kåre Reidar Aas med et bud på, hvorfor det forholder sig sådan:

»Jeg er helt overbevist om, at en af grundene til, at krigen ikke har bredt sig, er de klare meldinger fra USA til Teheran om, at det ville være ødelæggende for Iran at blive involveret. Schweiz og Qatar, blandt andre, har sandsynligvis fungeret som mellemled for USA ved at formidle budskaber til Iran,« forklarer diplomaten.

Det er ikke muligt uafhængigt at verificere de drabstal, som Israel og Gaza har meldt ud.