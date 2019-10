Premierminister ventes at aflevere plan til EU med særstatus for Nordirland. Det er sidste tilbud, siger han.

Diplomater og embedsfolk i EU siger, at et forslag fra den britiske premierminister, Boris Johnson, om at lade Nordirland hænge i det indre marked nogle få år endnu som led i en brexit-løsning, ingen vegne fører.

Det er en løsning, som avisen The Telegraph omtaler onsdag, og som Johnson over middag ventes at præsentere på De Konservatives landsmøde i Manchester.

Johnson står avisen nær og har tidligere været dens EU-korrespondent som journalist i Bruxelles.

"Johnson har valgt konfrontationen" med EU med denne plan, siger en diplomat.

Andre beskriver idéen som "fundamentalt mangelfuld" og "ikke kommer op at flyve".

Johnson har på forhånd sagt, at det bliver hans sidste tilbud til EU, inden Storbritannien forlader EU 31. oktober.

