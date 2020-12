En handelsaftale mellem EU og Storbritannien er tæt på og kan komme allerede i dag, siger en EU-diplomat.

En handelsesaftale mellem EU og Storbritannien er nært forestående og kan komme så tidligt som i dag. Det siger en unavngiven højtstående EU-diplomat, skriver Reuters onsdag.

Storbritannien har udtalt, at der endnu ikke foreligger en aftale. EU-Kommissionen har endnu ikke villet kommentere sagen.

Ifølge den højtstående diplomat - der udtaler sig til Reuters på betingelse af at forblive anonym - er en aftale afhængig af, at EU's medlemslande først kan blive enige om en midlertidig version af aftalen, da der ikke er tid til at ratificere den i EU-Parlamentet.

Begge parter arbejder på at undgå en turbulent skilsmisse ved udgangen af året - 11 måneder efter at Storbritannien formelt forlod EU.

/ritzau/