Skelettet af en allosaurus er blevet solgt på auktion. Dinosauren levede på jorden for 150 millioner år siden.

Et skelet af en såkaldt allosaurus er blevet solgt i Paris for mere end tre millioner euro svarende til cirka 22 millioner kroner.

Det oplyser aktionshuset Drouot tirsdag i et tweet.

Salgsprisen på 3,07 millioner euro er ifølge nyhedsbureauet dpa mere end to millioner højere end auktionshusets oprindelige estimat.

Aktionshuset Drouot oplyser ikke, hvem køberen er, skriver dpa.

Den kødædende allosaurus bliver set som en mindre forgænger til tyrannosaurus rex.

Skelettet er mere end ti meter langt og 3,5 meter højt ifølge auktionshuset. Det blev fundet i delstaten Wyoming i USA i 2016.

Allosaurus levede på Jorden for mere end 150 millioner år siden.

Der findes kun ét lignende allosaurus-skelet i verden målt på størrelse, skriver dpa. Det er 9,7 meter langt og udstillet på naturhistorisk museum i New York City.

Tidligere i oktober blev skelettet af en berømt tyrannosaurus rex kendt som "Stan" solgt for 31,8 millioner dollar svarende til 201 million kroner på en auktion arrangeret af aktionshuset Christie's i New York.

Beløbet var det højeste nogensinde for et t-rex-skelet.

Mange arkæologer kritiserer salg af dinosaurskeletter til private købere. De argumenterer for, at skeletterne på den måde går tabt for videnskaben.

/ritzau/