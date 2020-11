Hvad gør man som enerådende præsident i et land med fem millioner mennesker, hvis man gerne vil hylde sin favorithund?

I den tidligere sovjetrepublik Turkmenistan er diktatoren ikke i tvivl.

Præsident Berdymukhamedov har ifølge det danske netmedie Mr. East forleden afsløret en seks meter høj statue af den lokale hunderace alabai – en type fårehund, der er særligt elsket af præsidenten og hans befolkning.

Den excentriske enehersker, der har siddet tungt på magten i Turkmenistan siden 2006, kontrollerer alle medier i landet, hvor befolkningen igen og igen bliver præsenteret for hans overlegne evner i næsten alle henseender.

Turkmenistans præsident Berdymukhamedov har både komponeret en sang og skrevet en bog for at hylde den lokale hunderace.

Ved de såkaldte valg i landet kan han varme sig ved en påstået opbakning fra 97 pct. af vælgerne. Og opbakningen bare stiger og stiger – senest til 97,69 pct.

Den tandlægeuddannede præsident havde til afsløringen af hundemonumentet blandt andet selv komponeret en pompøs hyldestsang, og sidste år skrev han også en bog om den elskede hunderace.

Mirakuløst har præsident Gurbanguly Berdymukhamedov også formået at sikre, at Turkmenistan indtil nu ikke har haft et eneste tilfælde af corona – måske fordi han i foråret forbød omtale af sygdommen i landet.

Det meget lukkede land har tætte bånd til Rusland, og for nogle år siden forærede præsidenten under et møde med Vladimir Putin sin russiske kollega en hvalp af netop hunderacen alabai.

Hunderace Alabai er en lokal type fårehund, der er særligt elsket af Turkmenistans præsident og hans befolkning.

Ved den lejlighed påkaldte præsident Berdymukhamedov sig i øvrigt mange dyreværnsfolks vrede i Vesten, fordi han løftede den solide hvalp kun i nakkeskindet, da dyregaven til Putin skulle vises frem.

Tilbage i 2013 fik præsidenten dog i bogstaveligste forstand flere skrammer, da han for øjnene af hengivne tilskuere på landets store hestevæddeløbsbane skulle demonstrere sine respektindgydende evner som rytter.

Efter en behørig indledende hyldest formåede han – ikke overraskende – at vinde løbet foran konkurrenterne. Men i samme øjeblik han krydsede målstregen som den første, snublede hesten, så præsidenten blev kastet hovedkulds til jorden og slået bevidstløs.

En talstærk skare af sikkerhedsfolk fik dog hurtigt båret præsidenten ind i en ambulance, og en halv time senere kunne han lade sig hylde for den fornemme sejr. Lokale medier viste ikke optagelser af styrtet, der dog siden slap ud til udenlandske medier.

Ligesom Kina bruger pandaer har Turkmenistan også tradition for at forære hvalpe af den nationale fårehund til ledere fra venligtsindede lande - her Ruslands præsident Vladimir Putin i 2017.

Et par år efter kunne præsidenten i 2015 til gengæld afsløre en forgyldt statue af sig selv på hesteryg.

Det nye hundemonument er placeret midt i en rundkørsel i regeringskvarteret i hovedstaden Ashgabat. En LED-skærm på soklen viser videooptagelser af racen i forskellige situationer.

Ifølge lokale medier afspejler statuen hunderacens »stolthed og selvtillid«.

Det er ikke oplyst, hvad det nye monument har kostet.

Når uafhængighedsdagen fejres i Turkmenistan, spiller de elskede fårehunde naturligvis også en prominent rolle i den militære opvisning.

Trods den gyldne statues storladenhed kan den dog ikke skjule, at landets befolkning lider under stor fattigdom og undertrykkelse. Blandt andet i forhold til pressefrihed rangerer Turkmenistan blandt verdens dårligst placerede.