Spekulationerne om Vladimir Putins sindstilstand har længe været tiltagende.

Flere har blandt andet spekuleret i, om Ruslands ubestridte leder har en hemmeligholdt sygdom, der påvirker hans opførsel og rationalitet.

Andre har direkte peget på Parkinsons syge som en af årsagerne.

Også Anders Fogh Rasmussen har været ude at sige: 'Jeg vil ikke afvise, at Putin er blevet gal'.

Den tidligere statsminister og forhenværende generalsekretær for NATO har trods alt mødt Vladimir Putin og er altså langt fra ene om at bemærke, at noget ved den russiske diktators optræden virker forandret og mere ekstrem.

Men disse spekulationer skal manes til jorden.

I hvert fald hvis man spørger den hviderussiske diktator Alexander Lukasjenko. Han mener nemlig på ingen måde, at det er tilfældet.

Ifølge ham er Putin angiveligt 'fuldstændig fornuftig' og 'i bedre form end nogensinde'. Det skriver Expressen.

»Hvis man tror, ​​at præsident Putin er fysisk syg eller sådan noget, så kan jeg sige, at han i høj grad er i live,« siger Lukasjenko, der betragtes som en tæt allieret med den russiske præsident.

»Han er et absolut passende og sundt menneske. Så Vesten må få denne dumhed, denne fiktion ud af hovedet,« slår han fast.

Rusland og Hviderusland er nære allierede, og det forlyder nu, at russiske soldater, der er blevet såret eller dræbt i krigen, er blevet ført til Hviderusland.

Samtidig lyder det, at det er usandsynligt, at Hviderusland vil tage mere aktiv del i krigen.