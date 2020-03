Vodka - rigeligt vodka - og en frisk køretur på din traktor.

Det er nogle af de gode råd mod corona, som Hvideruslands diktator Alexander Lukasjenko for åben tv-skærm har serveret for landets knap 10 mio indbyggere.

»Han forklarede i bedste sendetid, at vi skal vaske hænder i vodka, drikke 100 gram vodka dagligt og gå i sauna to gange om ugen. Udover det, så skal alle bare køre traktor - det er sundt, smittefrit og en traktor heler enhver sygdom,« fortæller den danske forretningsmand Kresten Meyer.

Han er direktør på en plastfabrik i den østlige del af Hviderusland, og har boet i landet i flere år med sin hviderussiske kone og parrets børn.

Som mange andre i landet følger han spændt, hvordan den aktuelle krise bliver håndteret af landets eneherskende præsident, der har regeret den tidligere sovjetrepublik med jernhånd i et kvart århundrede.

»Det startede med, at Rusland for tre dage siden lukkede grænsen til Hviderusland og så blev han fornærmet og tændte af på TV. Det triste er, at mange er enige eller tror på det. Folk mødes på bazar, til forsamlinger og i butikker, som om intet var hændt. Jeg er sgu lidt nervøs for, at det kan give et gevaldigt bagslag om nogle uger,« siger Kresten Meyer til B.T.

»Man træder varsomt herovre, og nogle følger sikkert også præsidentens råd. Når dronning Margrethe siger, at vi skal blive hjemme, så gør vi jo også det,« tilføjer han.

Ifølge Kresten Meyer er det også i Hviderusland svært at købe håndsprit, så en del mennesker vil givetvis anvende vodka i stedet.

Danske Kresten Meyer har i flere år boet i Hviderusland, hvor han ved siden af sit job som direktør på en plastfabrik i landet også gerne lufter sin elskede traktor som fritidslandmand - præcis som landets diktator nu anbefaler i kampen mod coronavirus. Foto: Privatfoto Vis mere Danske Kresten Meyer har i flere år boet i Hviderusland, hvor han ved siden af sit job som direktør på en plastfabrik i landet også gerne lufter sin elskede traktor som fritidslandmand - præcis som landets diktator nu anbefaler i kampen mod coronavirus. Foto: Privatfoto

»Men det skal jo helst have en alkoholprocent på 70 procent for at virke, og det kan vi selv ikke herovre hamle op med. Så skal man da brænde det selv eller destillere det en ekstra gang,« tilføjer han.

Som fritidslandmand nær provinsbyen Orscha elsker han selv at futte rundt på sin elskede, røde Massey Ferguson-traktor, men han tvivler alligevel på, at præsidentens anbefalede køreture vil mindske corona-risikoen.

»Der er ingen tvivl om, at det er et sikkert sted at befinde sig ude på markerne, men vi har ret mange store byer, hvor det nok ikke vil have den store effekt,« siger han med underspillet, sønderjysk lune.

Præsident Lukasjenko betegnede indtil for nylig corona som »hysteri«, og derfor advarer han mod at gå i panik med »drakoniske handlinger«.

Hvideruslands mangeårige diktator Alexander Lukasjenko har betegnet det som hysteri, at så mange er opskræmt af corona. Foto: VASILY FEDOSENKO Vis mere Hvideruslands mangeårige diktator Alexander Lukasjenko har betegnet det som hysteri, at så mange er opskræmt af corona. Foto: VASILY FEDOSENKO

»På trods af en vis kritik vil jeg sige, at denne coronavirus ikke er andet end en psykose. Jeg er helt overbevist om,, at panik kan skade os mere end selve virussen,« forklarede diktatoren forleden.

Selv om han er begyndt at forholde sig til corona oftere og oftere, fungerer landets skoler uanfægtet, ligesom Hviderusland eksempelvis er den eneste af den europæiske fodboldunion UEFAs 55 medlemslande, der ikke har suspenderet topfodbold.

Hviderusland registrerede sit første corona-tilfælde 28. februar, og foreløbig er der meldt om 69 bekræftede smittede.

På Kresten Meyers plasticfabrik er de ansatte blevet enige om ikke længere at hilse med håndtryk.

»Efter lidt prøven frem og tilbage er det endt med, at vi hilser med honnør. Nogle medarbejdere udvidede deres hilsen med et par meter prøjsisk strækmarch. Og efterhånden har det udviklet sig til en konkurrence i gakkede gangarter,« fortæller den danske direktør.