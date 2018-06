Et maveonde har spredt sig på et hotel på den græske ferieø Skiathos så hurtigt, at der ikke er toiletter nok til de syge. Derfor må de komme af med deres afføring på gulvet.

Sådan lyder meldingen fra 28-årige svenske Nadia Hamouchi. Hun fortæller, at halvdelen af gæsterne på det hotel, hun bor på, er ramt, skriver Aftonbladet.

»Folk kan ikke komme på toilettet, så de må gøre det på gulvet,« siger hun.

Arkivfoto. Ferien på den græske ø blev ikke dejligt afslappende. Derimod blev det meste af den brugt på toilettet.

Nadia Hamouchi mistænker, at hotellets morgenmadsbuffet er skyld i epidemien. Æggene var grønligt grå. Alligevel valgte hun og hendes mor at spise af buffeten.

Omkring et døgn senere begyndte maven at røre på sig. Den svenske turist fik kvalme, og hun havde brug for at kaste op. Også moren, som Nadia Hamouchi rejser med, begyndte at få det dårligt.

Nadia Hamouchi sad på toilettet i 12 timer og kastede løbende op. Og det var egentlig til at have med at gøre, indtil Nadias mor pludselig også skulle til at bruge toilettet, fordi hun også var blevet syg.

»En fyr havde været syg om natten og gik ned til receptionen og besvimede. Det var i går, og han er stadig dårlig,« fortæller Nadia.

Ifølge Ving, som er rejseselskabet rejsen og hotellet blev reserveret igennem, er der flere syge på øen.

Arkivfoto. Nadia Hamouchi sad på toilettet i 12 timer og kastede løbende op.

»Det er bekræftet, at der er en mavesygdom i omløb på Skiathos. Flere andre gæster også er blevet syge de seneste dage,« siger talsperson fra Ving, Anna Hagberg til Aftonbladet.

Ifølge hende er der ikke taget prøver af maden fra hotellet, og derfor er der ikke nogen beviser for, at folk er blevet syge af at spise fra buffeten.

Nadia Hamouchi har været i kontakt med Ving, som sagde, at de beklager, at hun og hendes mor er blevet syge, men at de kan ikke kompensere familien.