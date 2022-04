Stilhed.

Det er alt, der for tiden hersker mellem den franske præsident, Emmanuel Macron, og den russiske ditto, Vladimir Putin. Og den opstod på baggrund af nogle helt særlige – og gruopvækkende – fund.

Det fortæller Macron selv i et interview med tv-kanalen France 5, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere under den russiske krig i Ukraine har han haft flere samtaler med Putin, men siden man for nogle uger siden blandt andet gjorde en række skræmmende fund i byen Butja, er dialogen stoppet.

Kort efter krigen brød ud, belejrede de russiske tropper en række byer rundt om Kyiv, herunder Butja. Da soldaterne trak sig fra området igen, kunne de ukrainske myndigheder og international presse konstatere, at der lå flere døde i gaderne, ligesom der var udgravet massegrave i flere byer.

De ukrainske myndigheder har beskyldt de russiske soldater for at stå bag massedrabene, mens Rusland har afvist det og omvendt beskyldt Ukraine for at have 'iscenesat' det hele.

»Siden massakrerne, vi opdagede i Butja og i andre byer, har krigen taget en drejning, så jeg har ikke talt med ham igen direkte, men jeg udelukker ikke at gøre det igen i fremtiden,« siger Emmanuel Macron.

I tv-programmet bliver den franske præsident også spurgt ind til, hvorfor han ikke har taget turen til den ukrainske hovedstad, Kyiv, som en række af hans europæiske kolleger har gjort.

Til det forklarer Macron, at han ikke mener, at den form for støttevisning er nødvendig:

»Jeg vil tage tilbage til Kyiv, men jeg vil tage dertil for at bringe noget brugbart med mig,« forklarer han ifølge Reuters.

Samtidig fortæller han, at han har talt meget med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj:

»Hvis jeg tager til Kyiv, skal det være for at gøre en forskel,« siger Macron.